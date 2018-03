Gruzínsky premiér vyzval na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom

Tbilisi 10. marca (TASR) - Rusko a Gruzínsko by mali podniknúť spoločné kroky zamerané na prelomenie patového stavu, ktorý vládne vo vzájomných vzťahoch medzi oboma krajinami. V piatkovom vyhlásení adresovanom ruským úradom to vyhlásil gruzínsky premiér Giorgi Kvirikašvili, ktorého cituje agentúra TASS.



"Vyzývam vedenie Ruskej federácie, aby podniklo spoločné kroky a vyriešilo túto zložitú situáciu, čím sa prevezme zodpovednosť za súčasné i budúce generácie," vyhlásil Kvirikašvili. Podľa neho gruzínska strana má záujem o dosiahnutie hmatateľného posunu v rokovaniach na medzinárodnej úrovni.



"Nanešťastie, dnes čelíme komplikovanej skutočnosti. Napriek tomu, že sme obnovili obchodné vzťahy, pokračuje séria tragických udalostí. To podkopáva vyhliadky na reguláciu rusko-gruzínskych vzťahov," tvrdí Kvirikašvili.



Gruzínsko v roku 2008 ohlásilo, že pretrhnutie diplomatických vzťahov medzi Tbilisi a Moskvou nastalo dôsledkom ruského uznania nezávislosti Abcházska a Južného Osetska.



Gruzínske ministerstvo zahraničných vecí v danom čase informovalo, že si s Ruskom uchová konzulárne vzťahy. Vtedajší gruzínsky premiér Bidzina Ivanišvili v novembri 2012 zriadil post špeciálneho vyslanca pre vzťahy s Ruskom a vymenoval doň skúseného diplomata Zuraba Abašidzeho, bývalého veľvyslanca v Rusku.



V decembri 2012 sa Abašidze v Ženeve po prvý raz stretol s ruskými predstaviteľmi. Od nasledujúceho roku sa vrcholní gruzínski a ruskí činitelia stretávajú tri až štyrikrát do roka v Prahe, kde rokujú o obchode, ekonomike, doprave, kultúre, ako aj o humanitárnych a aktuálnych záležitostiach.