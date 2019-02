Guaidó nevylúčil možnosť intervencie Spojených štátov

Podľa Guaióa môže vo Venezuele zomrieť až 300.000 ľudí, ak sa do krajiny nedostane naliehavo potrebná humanitárna pomoc.

Caracas 9. februára (TASR) - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta, odmietol v piatok vylúčiť možnosť, že oprávni Spojené štáty na intervenciu v tejto juhoamerickej krajine. Takýto krok by mohol pomôcť odstaviť od moci prezidenta Nicolása Madura a zmierniť humanitárnu krízu vo Venezuele, uviedla tlačová agentúra AFP.



Guaidó, predseda venezuelského parlamentu, povedal pre AFP, že urobí "všetko, čo bude potrebné... aby zachránil ľudské životy". Zároveň uznal, že prípadná intervencia Spojených štátov je "veľmi kontroverznou témou".



Podľa Guaióa môže vo Venezuele zomrieť až 300.000 ľudí, ak sa do krajiny nedostane naliehavo potrebná humanitárna pomoc. Zásielky potravín a zdravotníckeho materiálu, o ktoré požiadal Spojené štáty, však uviazli v skladiskách v Kolumbii, keďže ich vstupu na územie Venezuely bráni armáda.



Prezident Maduro sa v piatok zaprisahal, že do krajiny nevpustí "falošnú" humanitárnu pomoc od Spojených štátov, o ktorú požiadal opozičný líder Guaidó. Vyhlásil tiež, že venezuelská kríza je "výmyslom Washingtonu", ktorý chce takto ospravedlniť svoje "zasahovanie" v krajine.



Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády vo Venezuele na ďalšie šesťročné obdobie. Líder opozície Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Spojené štáty ho okamžite uznali a Madura označili za nelegitímnu hlavu štátu. Legitimitu Guaidóa neskôr uznalo ďalších približne 40 krajín vrátane 20 členov EÚ. Madura naopak podporili krajiny ako Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.