Guaidó: Prítomnosť ruských vojakov vo Venezuele je porušením ústavy

Caracas/Moskva 26. marca (TASR) - Prítomnosť ruských vojakov vo Venezuele je porušením jej ústavy. Vyhlásil to v utorok líder tamojšej opozície Juan Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny.



Guaidó podľa agentúry AFP uviedol, že vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura, "ako sa zdá, nedôveruje svojim vlastným vojakom, pretože si dováža iných... opäť porušuje ústavu".



Guaidó sa takto vyjadril na pôde opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia, ktoré ako jediné má podľa jeho slov právomoc povoliť zahraničným vojakom vstup do krajiny.



Krátko predtým ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rozhodnutie Moskvy vyslať do Venezuely vojenských špecialistov je v súlade s venezuelskými zákonmi.



Rusko "rozvíja spoluprácu s Venezuelou výlučne v súlade s ústavou tejto krajiny a pri plnom rešpektovaní jej právnych noriem", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského rezortu zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"Prítomnosť ruských špecialistov na venezuelskom území je v súlade s dohodou o vojenskej a technickej spolupráci, podpísanej v máji 2001 vládami Ruska a Venezuely," dodala Zacharovová.



Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli cez uplynulý víkend lietadlá vyslané Ruskom v rámci pokračujúcej vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma spojencami. Nemenovaný venezuelský predstaviteľ v pondelok uviedol, že na návštevu Venezuely pricestovali zástupcovia ruských ozbrojených síl, aby prerokovali záležitosti údržby výzbroje, výcviku a stratégie.



Na tento krok Moskvy vzápätí reagoval americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty sa nebudú "nečinne prizerať", ako Moskva umiestňuje príslušníkov armády vo Venezuele s cieľom podporovať režim prezidenta Nicolása Madura. Približne 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov podporuje namiesto Madura vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa. Ten sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s odôvodnením, že vlaňajšie znovuzvolenie Madura bolo protizákonné.