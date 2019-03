Guaidó sa vrátil do vlasti, hrozí mu zatknutie

Lietadlo s opozičným lídrom pristálo v pondelok na medzinárodnom letisku Simóna Bolívara. Na záberoch niekoľkých miestnych staníc vidno, ako ho po príchode obkľúčil dav novinárov a podporovateľov.

Bogota 4. marca (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó sa vrátil v pondelok po viac ako týždni cestovania po spojeneckých štátoch Latinskej Ameriky do hlavného mesta Caracas napriek tomu, že mu hrozí zatknutie zo strany vlády prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Lietadlo s opozičným lídrom pristálo v pondelok na medzinárodnom letisku Simóna Bolívara neďaleko Caracasu. Na záberoch niekoľkých miestnych staníc vidno, ako ho po príchode obkľúčil dav novinárov a podporovateľov.



Tamojšie médiá predtým informovali, že úrady prístup na letisko uzatvorili.



Podľa medializovaných správ Guaidó prešiel migračnými formalitami. Podľa spravodajského portálu NTN24 na lídra opozície v letiskovej hale čakali aj veľvyslanci Nemecka a Holandska.



Predseda venezuelského parlamentu Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne, absolvoval cestu po juhoamerických krajinách. Snažil sa tam získať podporu pre svoju kampaň na vytvorenie dočasnej vlády a zvrhnutie Madura, ktorého považuje za nelegitímneho lídra.



Pred návratom vyzval v nedeľu Guaidó na Twitteri na pondelkové masové protesty proti Madurovi po celej Venezuele. Podľa miestnych médií sa už ľudia začínajú v mestách zhromažďovať.



Maduro minulý týždeň v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News naznačil, že Guaidóa môžu po návrate do vlasti zatknúť. Venezuelský najvyšší súd mu totiž zakázal vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov, ktoré generálny prokurátor opísal ako "závažné zločiny porušujúce ústavný poriadok".