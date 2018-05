Po USA otvorila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme aj Guatemala

Na otvorení sa zúčastnil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, minister pre záležitosti Jeruzalema Zeev Elkin, minister hospodárstva Eli Kohen a jeruzalemský starosta Nir Barkat.

Jeruzalem 16. mája (TASR) - Guatemala v stredu slávnostne otvorila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme, ktoré tam presťahovali z Tel Avivu. Na svojej webovej stránke o tom informoval denník The Times of Israel.



Guatemalské veľvyslanectvo v Jeruzaleme otvorili dva dni po tom, ako začalo v tomto meste pôsobiť aj veľvyslanectvo USA.



Na slávnostnom obrade sa zúčastnil i guatemalský prezident Jimmy Morales. "Dnešok sa zapíše do dejín priateľských vzťahov medzi Guatemalou a Izraelom," napísal Morales v mikroblogu na sociálnej sieti Twitter.



Na otvorení sa zúčastnil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, minister pre záležitosti Jeruzalema Zeev Elkin, minister hospodárstva Eli Kohen a jeruzalemský starosta Nir Barkat.



Netanjahu a Morales sa vo svojich prejavoch venovali spojenectvu oboch krajín a avizovali pokračovanie v doterajšej spolupráci. Izraelský premiér okrem toho avizoval svoju návštevu Guatemaly.



Izraelská tlač informovala, že v noci na stredu sa na niektorých múroch jeruzalemského Starého mesta premietali vlajky Guatemaly, Izraela a USA.



Guatemala v minulosti - v roku 1959 - otvorila svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme, odkiaľ ho však v 80. rokoch presťahovala do Tel Avivu. Stalo sa tak po tom, ako medzinárodné spoločenstvo odmietlo nároky Izraela na východnú časť Jeruzalema. Izraelský zákon, ktorý stanovil Jeruzalem za nedeliteľné a večné hlavné mesto Izraela, totiž viedol k tomu, že Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu, ktorou Guatemalu a ďalšie štáty vyzvala, aby svoje veľvyslanectvá presťahovali do Tel Avivu.



Guatemalské veľvyslanectvo sídli v areáli Jeruzalemského technologického parku v mestskej štvrti Malcha. Ambasáda v Jeruzaleme zatiaľ oficiálne nie je otvorená, ale pred jej budovou od utorka večera veje guatemalská štátna vlajka.



Rozhodnutie o presťahovaní guatemalského veľvyslanectva do Jeruzalema oznámil prezident Morales koncom vlaňajšieho decembra. Stalo sa tak po tom, ako prezident USA Donald Trump 6. decembra 2017 deklaroval, že Spojené štáty uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, čím súčasne avizoval, že USA tam presťahujú aj svoje veľvyslanectvo.



Guatemala bola jednou z niekoľkých krajín sveta, ktoré vlani v decembri hlasovali tak, ako USA a Izrael, keď Valné zhromaždenie OSN drvivou väčšinou prijalo nezáväznú rezolúciu kritizujúcu Trumpovo uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela.



Okrem Guatemaly, Spojených štátov a Izraela rezolúciu podporili aj Honduras, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau a Togo.