Guatemala chce presunúť veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema

Guatemala 27. decembra (TASR) - Guatemala v utorok obhajovala svoje rozhodnutie presunúť ako prvá krajina po USA svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Označila to za "suverénny" krok, ktorý by nemal ovplyvniť vzťahy s inými krajinami.



"Toto je guatemalská zahraničná politika a jej suverénne rozhodnutie," povedala podľa agentúry AP na tlačovej konferencii ministerka zahraničných vecí Sandra Jovelová.



"To, čo robíme, je v súlade s našou zahraničnou politikou a spojenectvom s Izraelom," uviedla ďalej Jovelová.



Presťahovať veľvyslanectvo tejto latinskoamerickej krajiny z Tel Avivu do Jeruzalema nariadil v nedeľu guatemalský prezident Jimmy Morales. Palestínske ministerstvo zahraničných vecí to označilo za "hanebný a nezákonný" krok.



Izrael tvrdí, že celý Jeruzalem je jeho hlavným mestom, zatiaľ čo Palestínčania považujú východný Jeruzalem za okupované hlavné mesto svojho budúceho štátu.



Valné zhromaždenie OSN prijalo minulý týždeň na svojom mimoriadnom zasadnutí pomerom hlasov 128:9 nezáväznú rezolúciu, v ktorej vyzvalo Spojené štáty, aby stiahli svoje rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Zároveň sa v nej píše, že o postavení Jeruzalema sa môže rozhodnúť len prostredníctvom mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi. Proti rezolúcii bola aj Guatemala, hlasovania sa zdržalo 35 krajín.



V súvislosti s tým Jovelová uviedla, že sa jej doteraz telefonicky neozval žiadny veľvyslanec. Guatemala podľa nej nerobí nič iné ako to, že vracia svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, kde bolo už "mnoho rokov". Ako dlho bude presun trvať, však nevedela povedať.



Šéfku guatemalskej diplomacie neznepokojuje ani možnosť, že arabské krajiny ako najväčší odberateľ by mohli od Guatemaly prestať kupovať aromatických korenie kardamom. Poznamenala, že tento obchod tvorí iba 0,37 percenta HDP krajiny.



Presunúť veľvyslanectvo do Jeruzalema sa pokúsil už bývalý guatemalský prezident Ramiro de León Carpio (1993-96). Nakoniec však cúvol, keď väčšina moslimských krajín prestala kupovať tovar z Guatemaly.