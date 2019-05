Streľba vo väznici v Guatemale si vyžiadala najmenej 7 mŕtvych

Na mieste zasahovalo približne 1500 policajtov a vojakov, ktorým sa podľa úradov v utorok poobede podarilo dostať väznicu znova pod kontrolu.

Guatemala 8. mája (TASR) - Najmenej sedem ľudí prišlo v utorok o život a ďalších 10 utrpelo zranenia v dôsledku streľby počas vzbury vo väznici na juhu Guatemaly. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Guatemalská polícia uviedla, že všetky obete boli väzni vo väznici v meste Fraijanes, ktoré leží približne 17 kilometrov východne od hlavného mesta Guatemala.



Väzni na osem hodín prevzali kontrolu nad väznicou, odkiaľ bolo počuť výstrely a niektorých trestancov videli pohybovať sa so zbraňami. Mŕtvych vynášali ku vchodu do väznice, aby ich úrady mohli identifikovať.



Na mieste zasahovalo približne 1500 policajtov a vojakov, ktorým sa podľa úradov v utorok poobede podarilo dostať väznicu znova pod kontrolu.



Väzenské úrady oznámili, že väznica má kapacitu 900 väzňov, no nachádzalo sa ich tam 4137.