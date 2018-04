Guatemalčania žiadajú ICJ o vyriešenie svojho územného sporu s Belize

Guatemala uznala začiatkom 90. rokov nezávislosť Belize, vzájomné hranice však nikdy neakceptovala, pričom si doposiaľ nárokuje na zhruba 11.000 kilometrov štvorcových.

Guatemala 16. apríla (TASR) - Guatemalčania hlasovali v nedeľňajšom referende za to, aby najvyšší súdny orgán OSN vyriešil ich územný spor so susedným Belize, na ktorého veľkú časť si robia územné nároky. Zo sčítania viac ako 90 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že drvivá väčšina z nich požiadala Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu, aby v spore zasiahol.



Guatemala uznala začiatkom 90. rokov nezávislosť Belize, vzájomné hranice však nikdy neakceptovala, pričom si doposiaľ nárokuje na zhruba 11.000 kilometrov štvorcových, čo je zhruba polovica rozlohy Belize. Začiatky územného sporu týchto krajín siahajú až do 18. storočia, priblížila agentúra Reuters.



Obe krajiny podpísali ešte v decembri 2008 dohodu, na základe ktorej môžu ich občania hlasovaním rozhodnúť o tom, či má ich územný spor vyriešiť ICJ. Anglicky hovoriace Belize - bývalá britská kolónia, ktorá vyhlásila nezávislosť v roku 1981 - doposiaľ dátum takéhoto referenda nestanovilo.