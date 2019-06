Gulyás: Krajiny V4 na summite podporia Barniera za šéfa eurokomisie

Hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ budú počas štvrtkovej pracovnej večere na summite EÚ hovoriť o nomináciách na tri najvyššie posty v štruktúrach EÚ.

Brusel 20. júna (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier bude medzi kandidátmi, ktorých východoeurópske krajiny z Vyšehradskej štvorky (V4) podporia na post predsedu budúcej Európskej komisie. Agentúra Reuters to uviedla v utorok s odvolaním sa na slová Gergelya Gulyása, šéfa kabinetu maďarského premiéra Viktora Orbána.



Na otázku, či by Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko podporili Barniera na post šéfa exekutívy EÚ, odpovedal Gulyás na tlačovej konferencii slovami: "Patrí medzi tých, ktorých budeme môcť podporiť."



Maďarský premiér Viktor Orbán aj napriek tomu, že jeho strana Fidesz je súčasťou Európskej ľudovej strany (EPP) -- najväčšej európskej politickej rodiny, ktorá aj vzhľadom na májové výsledky volieb do Európskeho parlamentu navrhuje na funkciu šéfa eurokomisie Manfreda Webera -- sa vyslovil, že jeho krajina nemeckého kandidáta na tento post nepodporí.



Hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ budú počas štvrtkovej pracovnej večere na summite EÚ hovoriť o nomináciách na tri najvyššie posty v štruktúrach EÚ: predsedu Európskej komisie, šéfa Európskej rady a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.



Podľa viacerých diplomatických zdrojov sa premiéri a prezidenti EÚ v rámci nominačného procesu nemusia riadiť výsledkami eurovolieb a takzvanými špicenkandidátmi, volebnými lídrami hlavných európskych politických strán. V takom prípade by namiesto Webera ako predstaviteľa európskych ľudovcov bol v hre o nástupcu po Jeanovi-Claudovi Junckerovi aj Barnier, pričom šance sa pripisujú aj bývalej bulharskej eurokomisárke Kristaline Georgievovej.



Je tiež pravdepodobné, že sa lídri EÚ vo štvrtok nedohodnú na balíku mien pre uvedené top pozície a v rokovaniach budú pokračovať aj v piatok, alebo ak nedospejú k potrebnému kompromisu, toto rozhodnutie odložia na mimoriadny summit, ktorý by sa musel konať do 1. júla. Dňa 2. júla totiž zasadá Európsky parlament v novom zložení, kde si europoslanci zvolia nového predsedu a nové vedenie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)