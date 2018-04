Guterres chce spoluprácu pri ochrane klímy a spravodlivú globalizáciu

Generálny tajomník OSN označil za dobrú správu pre ľudstvo fakt, že na našej strane sú technológie ekologicky čisté a bezpečné druhy energie, ktoré sú dostupné a konkurencieschopné ako nikdy doteraz.

Peking 10. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v prejave na Ázijskom ekonomickom fóre v čínskom meste Po-ao pripomenul hrozby, ktoré súvisia so zmenou klímy, a zdôraznil potrebu spolupráce a aktívneho boja proti tomuto javu, pričom zároveň ocenil snahy Číny v tejto oblasti.



Guterres tiež uviedol, že klimatické zmeny sú hrozbou samy o sebe, pričom však prispievajú aj k zhoršovaniu iných existujúcich hrozieb, ako je chudoba, výzvy v humanitárnej oblasti či vojenské konflikty. Aj vzhľadom na to Guterres ocenil, že parížsky klimatický dohovor z roku 2015 podpísali všetky zúčastnené vlády sveta.



Generálny tajomník OSN označil za dobrú správu pre ľudstvo fakt, že "na našej strane sú technológie - ekologicky čisté a bezpečné druhy energie, ktoré sú dostupné a konkurencieschopné ako nikdy doteraz". Poukázal však súčasne na to, že niektoré krajiny naďalej podporujú - aj finančne - využívanie fosílnych palív. Guterres vyzval, aby sa podobné protirečenia odstraňovali.



Vo svojom prejave sa Guterres vyslovil aj za "spravodlivejšiu globalizáciu", ktorá by sa podľa jeho názoru nemala presadzovať pomocou izolacionizmu a protekcionizmu. Podľa spravodajskej televízie Euronews uviedol, že je hlboko presvedčený o nezvratnosti globalizácie, ktorá bola pre ekonomiky sveta prínosom, viedla k rozšíreniu obchodných vzťahov a pomohla stovkám tisíc ľudí dostať sa z biedy.



Guterres však súčasne uznal, že veľký počet ľudí sa ocitol mimo týchto procesov. Preto apeloval, že je nutné snažiť sa o to, aby globalizácia bola spravodlivejšia.