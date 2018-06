Guterres i Nimetz vítajú dohodu o novom názve pre Macedónsko

Spor medzi Macedónskom a Gréckom trval od rozpadu bývalej Juhoslávie.

New York 13. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres privítal dohodu o novom názve pre bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko a označil ju za "prejav vedúceho postavenia v širšom regióne i mimo neho".



Dohodu o zmene názvu na Republiku Severné Macedónsko, ktorú v utorok oznámili premiéri Alexis Tsipras a Zoran Zaev, musia ešte odobriť poslanci a voliči v oboch krajinách. Guterres vyzval "všetkých (ich) občanov spojiť sa, aby proces napredoval".



Vyslanec OSN Matthew Nimetz, ktorý bol dlhý čas sprostredkovateľom v spore medzi Gréckom a Macedónskom, v noci na stredu predsedom oboch vlád zablahoželal k vyriešeniu problému. Vo svojom vyhlásení Nimetz napísal, že "táto dohoda nepochybne povedie k obdobiu posilnených vzťahov medzi dvoma susednými krajinami a najmä medzi ich národmi".



Nimetz bol viac ako rok vyslancom amerického prezidenta Billom Clintonom pre problematiku nového názvu pre Macedónsko a od roku 1999 bol v tejto veci emisárom generálneho tajomníka OSN.



Dohodu uvítali aj predstavitelia Albánska, ktorí ju označili za dobrú správu pre celý západný Balkán.



Albánsky premiér Edi Rama sa o svojich kolegoch z Grécka a Macedónska vyjadril ako o "dvoch progresívnych lídroch" a vo svojom tweete im vzdal hold aj vyjadrením, že "Balkán je dnes lepším miestom pre život vďaka vám dvom".



Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že Albánci tvoria štvrtinu obyvateľstva Macedónska, ktoré má 2,1 milióna obyvateľov.



Albánsky minister zahraničných vecí Ditmir Bushati tiež blahoželal "našim susedom a priateľom" k "prelomovej dohode", vďaka ktorej sa "Balkán stane časťou euroatlantickej rodiny".



Albánsko a Macedónsko dúfajú v začatie rokovaní o svojom plnom členstve v EÚ, ktorej exekutíva - Európska komisia - v apríli odobrila začiatok prístupových rokovaní. Konečné rozhodnutie vo veci prijme koncom júna Európska rada.



Spor medzi Macedónskom a Gréckom trval od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.



Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.



Nový názov krajiny by sa mal začať používať až po ratifikácii dohody zákonodarcami oboch štátov.



O ňom by sa v druhom polroku 2018, možno už do októbra, malo v krajine uskutočniť referendum. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi druhom referenda.



Koaličný partner bude v gréckom parlamente hlasovať proti dohode s Macedónskom



Panos Kammenos - grécky minister obrany a líder pravicovej strany Nezávislí Gréci, ktorá je súčasťou vládnej koalície v Aténach, - bude v gréckom parlamente hlasovať proti kompromisnému novému názvu pre susedný štát Macedónsko.



Grécky ľavicový premiér Alexis Tsipras, ktorý je s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom spolutvorcom dohody, tak bude musieť hľadať podporu u svojich politických oponentov, konštatovala AP.



Podľa oficiálne potvrdených informácií z Atén a Skopje ponesie Macedónsko v budúcnosti názov Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Doteraz bola krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM).



Oponenti dohody v Grécku o novom názve tvrdia, že dosiahnutá zmena nie je postačujúca.



Vyriešenie sporu ohľadom názvu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.