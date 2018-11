António Guterres: Informovanie nie je zločin

V deviatich z desiatich prípadov zostávajú vrahovia novinárov nepotrestaní.

New York 2. novembra (TASR) - V rokoch 2006-17 bolo na celom svete zabitých takmer 1010 novinárov za to, že pokrývali udalosti a chceli informovať verejnosť. V deviatich z desiatich prípadov zostávajú vrahovia novinárov nepotrestaní. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v príhovore k Medzinárodnému dňu skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom, ktorý pripadá na 2. novembra, konštatoval, že len v tomto roku bolo zabitých najmenej 88 novinárov.



Tisíce ďalších žurnalistov sa stali obeťami útokov, šikanovania, zadržania alebo väznenia neraz nezákonne. "Tento stav je poburujúci a v nijakom prípade sa nesmie stať normou," zdôraznil Guterres.



"Keď sa novinár stane cieľom útoku, potom za to nesie dôsledky celá spoločnosť. Som hlboko znepokojený zvyšovaním počtu útokov a kultúrou beztrestnosti," uviedol generálny tajomník OSN. Vyzval vlády a medzinárodné spoločenstvo, aby bránili novinárov a zaviedli podmienky, ktoré novinári potrebujú na výkon svojej práce.



"Informovanie nie je zločin. Spoločne sa postavme za novinárov, za pravdu a za spravodlivosť," vyzval v závere posolstva Guterres.



Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom sa pripomínal prvýkrát v roku 2014.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) na 68. zasadnutí v roku 2013 schválilo rezolúciu A/RES/68/13, v ktorej vyhlásilo 2. november za Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom. Touto rezolúciou OSN vyzvala svoje členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na skoncovanie s kultúrou beztrestnosti objednávateľov a vykonávateľov trestných činov voči novinárom.



Termín - 2. november - vybrala OSN na pamiatku dvoch francúzskych novinárov zavraždených 2. novembra 2013 v Mali. Išlo o Ghislaine Dupontovú a Clauda Verlona, pracovníkov rozhlasovej stanice Radio France International (RFI), ktorých ozbrojenci zabili v Kidali na severe Mali. K činu sa neskôr prihlásila organizácia al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM).



RFI vytvorila na pamiatku oboch novinárov Štipendium Ghislaine Dupontovej a Clauda Verlona pre mladých novinárov a technikov v Afrike. Udeľovať sa bude každý rok mladým novinárom a technikom do 30 rokov, ktorí prídu študovať do Paríža.