Guterres navštívil islamské centrum. Sľúbil ochranu náboženských miest

New York 23. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres navštívil v piatok Islamské kultúrne centrum (ICC) v New Yorku, kde prisľúbil pomoc pri ochrane náboženských miest na celom svete. Informovala o tom agentúra AFP. Guterres tak spravil týždeň po streľbe v novozélandskej mešite, pri ktorej zahynulo 50 ľudí.



"Mešity a všetky miesta modlitieb a rozjímania by mali byť útočiskom, nie miestom teroru. Veriaci sa musia cítiť pri bohoslužbách bezpečne," uviedol šéf OSN, ktorého citovala AFP. Zhromaždení v ICC na Manhattane vyjadrili solidaritu s moslimskou komunitou na Novom Zélande.



Guterres oznámil, že poveril španielskeho diplomata Miguela Moratinosa, aby vypracoval akčný plán pre OSN na podporu a ochranu náboženských lokalít. Moratinos stojí na čele Združenia OSN pre civilizácie - skupiny pod vedením Španielska a Turecka, ktorá sa snaží zlepšiť vzťahy medzi kultúrami.



Skupina osloví vlády, náboženských lídrov a organizácie, s ktorými prerokuje spôsoby prevencie pred útokmi, k akému došlo v novozélandskom meste Christchurch. Podľa jeho slov je tento útok "absolútne šokujúci", ale "možno nie absolútne prekvapujúci" vzhľadom na vzostup protimoslimských nálad, antisemitizmu a bigotnosti.