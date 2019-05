A. Guterres vyzýva na ochranu civilistov na severozápade Sýrie

Boje v tejto oblasti si len v pondelok vyžiadali životy 43 bojovníkov a piatich civilistov, uviedla mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

New York 7. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval bojujúce strany na severozápade Sýrie, kde sýrska vláda a jej spojenec Rusko zintenzívnili bombardovanie, aby chránili civilistov a rešpektovali prímerie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Guterres "vyzýva všetky (bojujúce) strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a chránili civilistov", píše sa vo vyhlásení OSN.



Guterres tiež "vyzýva na urýchlenú deeskaláciu tamojšej situácie v čase, keď sa začína moslimský posvätný pôstny mesiac ramadán". Generálny tajomník OSN apeluje na bojujúce strany, aby sa opäť zaviazali k plneniu dohody o prímerí v súlade s memorandom podpísaným 17. septembra 2018" v kazašskej metropole Astana.



Guterres vyvíja nátlak aj na garantov tohto dokumentu - Irán, Rusko a Turecko -, aby zabezpečili, že k týmto krokom strany pristúpia.



Agentúra AFP pripomína, že región Idlib na severozápade Sýrie, ako aj priľahlé územia vrátane provincie Hamá, sú pod administratívnou kontrolou hnutia Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktoré je jednou z niekdajších sýrskych odnoží al-Káidy.



Vo vyhlásení OSN sa uvádza, že terčom náletov sa údajne v nedeľu stali tri zdravotnícke zariadenia - od 28. apríla ide o celkovo najmenej sedem útokov. Od 30. apríla tiež útoky zasiahli deväť škôl a mnoho škôl v tejto oblasti muselo svoje brány definitívne uzavrieť.



Guterres "s veľkými obavami sleduje zintenzívnenie vojenských akcií v oblasti deeskalácie na severozápade Sýrie, do ktorej sú zapojené sýrske vládne sily a ich spojenci, ozbrojené opozičné jednotky a HTS," píše sa vo vyhlásení OSN.



Guterres je tiež "znepokojený správami o leteckých útokoch na osídlené strediská a civilnú infraštruktúru, ktorých výsledkom sú stovky mŕtvych civilistov i zranených a viac ako 150.000 ďalších vysídlených osôb".



Občianska vojna v Sýrii, ktorá sa začala v roku 2011 potláčaním protivládnych protestov, si už vyžiadala vyše 370.000 ľudských životov a vyhnala z domova milióny obyvateľov.