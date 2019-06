Guvernér Kalifornie sa ospravedlnil domorodcom za zlé zaobchádzanie

Štát sa podľa neho musí vyrovnať so svojou temnou minulosťou, keď bola na domorodcoch páchaná genocída.

Sacramento 19. júna (TASR) - Guvernér amerického štátu Kalifornia sa v utorok formálne ospravedlnil za násilie, zanedbávanie a iné zlé zaobchádzanie, ktorému bolo po jeho založení vystavené pôvodné obyvateľstvo. Štát sa podľa neho musí vyrovnať so svojou temnou minulosťou, keď bola na domorodcoch páchaná genocída, informovala tlačová agentúra AP.



"Genocída - nijako inak sa to nedá opísať a práve takto to treba opisovať aj v učebniciach dejepisu," povedal guvernér Gavin Newsom, ktorý sa stretol s kmeňovými vodcami na mieste budúceho Kalifornského centra indiánskeho dedičstva v Sacramente. Ohlásil pritom vytvorenie rady, ktorá bude skúmať úlohu štátu pri vyhladzovaní a vykorisťovaní domorodých obyvateľov.



Newsom poukázal na udalosti z polovice 19. storočia, keď sa Kalifornia snažila zbaviť Indiánov, zatiaľ čo tento štát zažíval prílev novousadlíkov v súvislosti s ťažbou zlata. Prvý kalifornský guvernér Peter Burnett v roku 1851 vyhlásil, že "treba očakávať pokračovanie vyhladzovacej vojny medzi dvoma rasami, kým indiánska rasa nezanikne". Kalifornskí zákonodarcovia následne schválili podporu vo výške 1,29 milióna dolárov pre milície, ktoré viedli ťaženie proti indiánom.



Joseph L. James, súčasný náčelník kmeňa Jurok obývajúceho územie pri severokalifornskom pobreží, označil vystúpenie Newsoma za významný krok a vyjadril nádej, že guvernér bude udržiavať úzke vzťahy s domorodými kmeňmi pri riešení problémov, ako sú ochrana prírodných zdrojov a predchádzanie lesným požiarom.



Newsom pritom nie je prvým, kto sa ospravedlnil pôvodným obyvateľom Severnej Ameriky za zlé zaobchádzanie. Americký Kongres pripojil takéto ospravedlnenie k zákonu o armádnych výdavkoch na rok 2009. Vlani sa zase ospravedlnil domorodcom na Aljaške vtedajší guvernér tohto štátu Bill Walker, zatiaľ čo iní guvernéri sa ospravedlňovali za špecifické udalosti, ako bola masakra Arapahov a Čejenov pri Sand Creeku z roku 1864 alebo nútený odsun Potavatomov z Indiany do Kansasu z roku 1838.