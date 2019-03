Guzmánovi právnici požiadali o preverenie pochybenia poroty

Guzmánovi právnici tvrdia, že proces s ich klientom nebol spravodlivý.

New York 26. marca (TASR) - Právnici mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, ktorého začiatkom februára uznali za vinného z viacerých závažných zločinov, v utorok požiadali o vyšetrenie údajného pochybenia poroty a možný nový proces, informovala agentúra DPA.



Porota v meste New York 12. februára Guzmána uznala za vinného vo všetkých bodoch obžaloby vrátane vrážd, únosov a prepašovania vyše 155 ton kokaínu do Spojených štátov za obdobie 25 rokov.



Guzmánovi právnici tvrdia, že proces s ich klientom nebol spravodlivý. Poukázali na interview s členom poroty uverejnené stránkou Vice News, podľa ktorého viacerí členovia poroty porušili príkaz súdu, aby nevyhľadávali informácie o procese na internete alebo v iných médiách a s nikým o prípade nekomunikovali.



Niektorí z novinárov, ktorí o prípade písali, podľa DPA uverejňovali informácie, ktoré neboli sprístupnené porote, vrátane obvinení, že Guzmán nadrogoval a zneužíval neplnoleté dievčatá.



"Ak sa systém spravodlivosti posudzuje podľa toho, ako zaobchádza s najviac hanobenými a najmenej populárnymi osobami, tak potom náš systém Joaquína Guzmána sklamal, pretože mu odoprel právo na spravodlivý proces pred neskazenou porotou, na čo má na základe ústavy právo," uviedli Guzmánovi právnici vo vyjadrení, ktoré sprostredkovala agentúra Reuters.