Gyurcsány: Orbán by sa mal k vražde Kuciaka vyjadriť sústrastne

Budapešť 12. marca (TASR) - Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány vyzval v pondelok predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, aby sa k vražde slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadril "hlasom sústrasti", a aby nezneužíval všetko na svoje vnútropolitické ciele.



Ministerský predseda v pondelok opakovane vyhlásil, že americký finančník George Soros a jeho sieť využijú každú príležitosť na to, aby zvrhli vlády, ktoré sa vzpierajú migrácii, a že chce z Európy vytvoriť kontinent prisťahovalcov.



"Soros útočí na každého, kto sa mu postaví do cesty - na Maďarsko, Česko aj na Slovensko," povedal Orbán ešte minulý piatok (9.3.) v reakcii na politickú situáciu v SR po vražde slovenského novinára a dodal, že ho vôbec neprekvapuje takýto vývoj a že slovenské udalosti jednoznačne nesú rukopis Sorosa a jeho organizácií.



Za spájanie slovenských udalostí so Sorosom a zaťahovanie Slovenska do maďarskej predvolebnej kampane maďarského premiéra ostro kritizoval bývalý slovenský diplomat Kálmán Petőcz, ktorý mu tiež vytkol, že nevyjadril sústrasť pozostalým.



Gyurcsány zdôraznil, že ten, kto nepreukáže sústrasť, padne nielen ako politik, ale aj ako človek. Varoval, že Maďarsko sa môže dostať na cestu Slovenska, kde zavraždili novinára, a Ruska, kde zrejme s vedomím Kremľa vydali rozkaz na vraždu ruského občana. "Ak v apríli opäť vyhrá voľby Fidesz, tak Orbán nastúpi doposiaľ nepoznanú cestu neľudskosti a hlúposti," uzavrel bývalý maďarský premiér.





