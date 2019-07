Haftarove sily popreli zodpovednosť za nálet na centrum pre migrantov

Stredajší nálet na zadržiavacie centrum pre migrantov na predmestí líbyjského hlavného mesta Tripolis si podľa misie OSN v Líbyi vyžiadal najmenej 44 obetí a ďalších viac ako 130 zranených.

Benghází 3. júla (TASR) - Líbyjská národná armáda (LNA) vedená poľným maršalom Chalífom Haftarom poprela v stredu zodpovednosť za stredajší nálet na zadržiavacie centrum pre migrantov na predmestí metropoly Tripolis, pri ktorom prišlo o život vyše 40 migrantov. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"Sily (podporujúce Haftara) popierajú zodpovednosť za útok na centrum pre migrantov v Tádžúrá," uviedol hovorca LNA Ahmad Musmárí, ktorého citovala agentúra DPA. Z náletu obvinil medzinárodne uznanú vládu líbyjskej národnej jednoty so sídlom v Tripolise, ktorú vedie Fájiz Sarrádž. Musmárí zároveň vyzval Organizáciu Spojených národov (OSN), aby nálet i ďalšie stredajšie útoky, ku ktorým došlo v Líbyi, v spolupráci s LNA vyšetrila, píše agentúra AP.



Menoval pritom nálety pripisované milíciám z Misuráty, pri ktorých zahynuli južne od Tripolisu aj deti. "Toto je teroristická operácia, ktorú vykonávajú tieto milície. My sa zameriavame na legitímne ciele v Tripolise," dodal.



Stredajší nálet na zadržiavacie centrum pre migrantov na predmestí líbyjského hlavného mesta Tripolis si podľa misie OSN v Líbyi vyžiadal najmenej 44 obetí a ďalších viac ako 130 zranených. Okrem OSN ho odsúdila EÚ, Africká únia (AÚ) a medzičasom i USA.



USA označili tento útok za "ohavný" a vyzvali znepriatelené líbyjské strany, aby obnovili rokovania s cieľom ukončiť konflikt.



"Táto tragická a zbytočná strata životov, ktorá zasiahla jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, podčiarkuje naliehavú potrebu, aby všetky líbyjské strany pristúpili na deeskaláciu bojov a vrátili sa k politickému procesu," uviedla v stredu hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.



Líbyjská vláda z náletu na zadržiavacie centrum, v ktorom žilo 120 migrantov, obvinila práve LNA vedenú Haftarom. Ten má pod kontrolou rozsiahle časti východu a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Chalífa Haftar bojuje proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž.



Nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný OSN, by mohol úplne zlyhať. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie od vypuknutia bojov o Tripolis - od 4. apríla - prišlo o život viac ako 750 ľudí a ďalších asi 4400 ich bolo zranených.