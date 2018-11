Európska komisia neuzná voľby v samozvaných republikách na Ukrajine

Vedenia DĽR a LĽR vypísali na svojich územiach mimoriadne voľby lídrov a poslancov parlamentov oboch medzinárodným spoločenstvom neuznaných subjektov.

Kyjev 9. novembra (TASR) - Európska komisia neuznáva voľby, ktoré sa v samozvaných ľudových republikách na východe Ukrajiny uskutočnia 11. novembra. Uviedol to v piatok európsky komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozširovaní Johannes Hahn.



Podľa agentúry Ukrinform Hahn počas návštevy na Ukrajine uviedol, že je všeobecne známe, že EK "je oddaná minskému procesu a váži si všetko, čo ide v tomto smere". Upozornil pritom, že voľby v Doneckej ľudovej republike (DĽR) a Luhanskej ľudovej republike (LĽR) "neprispejú k riešeniu problému na východe Ukrajiny a my preto tieto voľby neuznávame".



Ukrinform dodal, že vedenia DĽR a LĽR vypísali na svojich územiach mimoriadne voľby lídrov a poslancov parlamentov oboch medzinárodným spoločenstvom neuznaných subjektov.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo svojich zahraničných partnerov, aby vystupňovali politický a diplomatický tlak na Kremeľ v súvislosti so zámerom "okupačnej administratívy Ruskej federácie" uskutočniť na oboch "okupovaných územiach" voľby ich vodcov. Ukrajinský prezident Petro Porošenko zdôraznil, že voľby na východe Ukrajiny sa môžu konať až po "deokupácii tohto regiónu".



Šéf ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak vo štvrtok informoval, že na voľbách v DĽR sa zúčastní aj viac ako 40 "falošných pozorovateľov" z 22 krajín sveta.



Ministerka zahraničných vecí DĽR Nataľja Nikonorovová v rozhovore pre agentúru RIA Novosti uviedla, že veľký záujem o monitorovanie volieb v DĽR prejavujú predstavitelia Nemecka, Francúzska a Talianska.



Pozorovatelia by chceli pricestovať aj z Abcházska, Južného Osetska a Ruska. Nikonorovová povedala, že zástupcovia Kyjeva sa tiež budú môcť zúčastniť na voľbách, ak si to budú želať a budú dodržiavať právne normy ako zahraniční pozorovatelia. Vyhlásila tiež, že tieto voľby nie sú porušením minských dohôd.



O post hlavy DĽR sa uchádza päť kandidátov, medzi nimi je aj úradujúci najvyšší predstaviteľ republiky Denis Pušilin.