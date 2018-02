Haiti nevylučuje, že zruší povolenie Oxfamu pôsobiť v krajine

Britské média koncom minulého týždňa zverejnili informácie, z ktorých vyplýva, že personál Oxfamu, ktorý po ničivom zemetrasení na Haiti pôsobil, platil tamojším ženám za pohlavný styk.

Port-au-Prince 14. februára (TASR) - Vláda na Haiti by mohla zrušiť povolenie britskej humanitárnej organizácii Oxfam pôsobiť na tomto karibskom ostrove, ktorý v roku 2010 postihlo silné zemetrasenie. Uviedol to haitský minister pre plánovanie a zahraničnú spoluprácu Aviol Fleurant, ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.



Britské média koncom minulého týždňa zverejnili informácie, z ktorých vyplýva, že personál Oxfamu, ktorý po ničivom zemetrasení na Haiti pôsobil, platil tamojším ženám za pohlavný styk. V nedeľu sa navyše objavili ďalšie obvinenia, na základe ktorých táto organizácia mala zatajiť podobný sexuálny škandál aj v Čade z roku 2006. V súvislosti so škandálmi Oxfamu v súčasnosti hrozí, že príde o financovanie britskej vlády.



Fleurant uviedol, že predstavitelia Oxfamu boli predvolaní na štvrtkové stretnutie so zamestnancami jeho ministerstva, kde majú vysvetliť obvinenia zo sexuálneho zneužívania, ktoré údajne spáchali zamestnanci charity na Haiti.



"Obvinenia sú veľmi závažné a nevylučujem možnosť, že zrušíme povolenie spoločnosti Oxfam pôsobiť na Haiti ako mimovládna organizácia, ak by sa údajné nevhodné správanie ukázalo ako pravdivé," povedal minister v utorok večer.



"Chceme, aby sa táto otázka riešila v plnom rozsahu a tých, ktorí sa zneužívania údajne dopustili, stíhali trestné súdy."



Prostitúcia je na Haiti zločinom, ale nie je zrejmé, akých ďalších zločinov sa humanitárni pracovníci Oxfamu mali dopustiť, píše Reuters.



Britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Penny Mordauntová sa vyjadrila, že Británia prestane financovať humanitárne organizácie poskytujúce zámorskú pomoc, ak sa nepoučia zo sexuálneho škandálu Oxfamu; a vláda v tejto súvislosti bude diskutovať o možných trestných stíhaniach.