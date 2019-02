Haitský prezident odmietol odstúpiť, demonštrácie pokračujú

Demonštranti žiadajú odstúpenie prezidenta v súvislosti s korupčným škandálom s dovozom pohonných hmôt z Venezuely ako aj s ďalšími korupčnými kauzami.

Port-au-Prince 15. februára (TASR) - Haitský prezident Jovenel Moise prelomil vo štvrtok svoje mlčanie a po viac než týždeň trvajúcich protivládnych demonštráciách, ktoré si vyžiadali najmenej sedem mŕtvych, vyhlásil, že zo svojej funkcie neodstúpi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nenechám krajinu v rukách ozbrojených gangov a drogových priekupníkov," povedal vo vopred nahranom vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia. Prejavu predchádzali násilné zrážky medzi demonštrantami a ozbrojenými zložkami v hlavnom meste Port-au-Prince.



Americké ministerstvo zahraničných vecí medzičasom oznámilo, že z Haiti sťahuje všetok svoj personál s rodinnými príslušníkmi, ktorého prítomnosť v krajine nie je nevyhnutná. Zároveň varovalo Američanov pred cestovaním do tejto nepokojmi zmietanej krajiny.



Americká diplomacia to vo svojom štvrtkovom vyhlásení zdôvodnila "rozsiahlymi, násilnými a nepredvídateľnými demonštráciami v Port-au-Prince ako aj inde na Haiti".



Demonštranti žiadajú odstúpenie prezidenta v súvislosti s korupčným škandálom s dovozom pohonných hmôt z Venezuely ako aj s ďalšími korupčnými kauzami.



Úspešný poľnohospodársky podnikateľ Moise sa v programovom vyhlásení zaviazal stimulovať ekonomiku a vytvoriť nové pracovné miesta. Moise počas svojej volebnej kampane sľúbil "jedlo na každý tanier a peniaze do každého vrecka". Napriek tomu väčšina Haiťanov zápasí s infláciou, ktorá od prezidentovho zvolenia vo februári 2017 vzrástla o 15 percent.



Chudobná karibská krajina Haiti je závislá na medzinárodnej pomoci od ničivého zemetrasenia v januári 2010. Jej vážne ekonomické problémy zhoršila politická nestabilita, násilnosti a korupcia.