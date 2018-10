Pri proteste proti korupcii na Haiti utrpeli zranenia desiatky ľudí

Haiti je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli.

Port-au-Prince 18. októbra (TASR) - Tisíce Haiťanov vyšli v stredu do ulíc metropoly Port-au-Prince, aby vyjadrili svoj nesúhlas s rozsiahlou korupciou, ktorá v krajine vládne. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa niektorých miestnych médií si demonštrácia, ktorá prerástla do násilností, vyžiadala jedného mŕtveho a desiatky zranených.



Demonštranti skandovali heslá obviňujúce haitskú vládu z korupcie a hádzali kamene do príslušníkov bezpečnostných síl chrániacich prezidenta Jovenela Moiseho, ktorý sa zúčastnil kladenia vencov pri pomníku zakladateľa Haiti Jean-Jacquesa Dessalinesa pri príležitosti 212. výročia jeho zavraždenia. Policajti použili proti demonštrantom slzotvorný plyn, vodné delá, gumové projektily a podľa niektorých zdrojov aj ostrú muníciu.



Účastníci demonštrácie vyzývali najmä na vyšetrenie škandálu okolo fondov spojených s Dohodou o energetickej spolupráci Petrocaribe, čo je aliancia medzi viacerými stredoamerickými a karibskými štátmi a Venezuelou. Spolupráca spočíva v tom, že jednotlivé štáty nakupujú od Venezuely ropu za zvýhodnených podmienok.



Haitská opozícia hovorí v súvislosti s fondmi o sprenevere finančných prostriedkov vo výške 3,8 miliardy dolárov.



Haiti je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli, pričom až 60 percent z približne desiatich miliónov jej obyvateľov žije podľa Svetovej banky pod hranicou chudoby.