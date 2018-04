Hamáček: Hnutie ANO nemá pre zostavenie vlády žiadny plán B

Českí sociálni demokrati sa napriek rozdielnym názorom v sobotu dokázali dohodnúť, že budú pokračovať vo vyjednávaní o vládnej spolupráci s ANO.

Praha 29. apríla (TASR) - Hnutie ANO podľa svojich predstaviteľov nemá žiadny náhradný variant pre zostavenie vlády, keby nevyrokovalo kabinet so sociálnymi demokratmi a s podporou komunistov (KSČM). Zástupcovia najsilnejšieho parlamentného hnutia to povedali v nedeľných diskusných reláciách, ako napísal spravodajský portál Novinky.cz.



Predseda snemovne Radek Vondráček (ANO) v programe Partie na televízii Prima vyhlásil: "Žiadny variant B nemáme, ale pracujeme na tom, aby bol zaujímavý variant A pre našich členov aj pre členov ČSSD."



Podpredsedníčka hnutia ANO premiéra v demisii Andreja Babiša Jaroslava Pokorná Jermanová v relácii Otázky Václava Moravca na Českej televízii (ČT) odmietla možnosť, že by ANO oslovilo hnutie SPD Tomia Okamuru a požiadalo ho o vládnu spoluprácu, keby napríklad ČSSD v plánovanom vnútrostraníckom referende odmietla vstup do koaličnej vlády.



Českí sociálni demokrati sa napriek rozdielnym názorom v sobotu dokázali dohodnúť, že budú pokračovať vo vyjednávaní o vládnej spolupráci s ANO. Po sobotňajšom rokovaní Ústredného výkonného výboru ČSSD v meste Hradec Králové to oznámil stranícky predseda Jan Hamáček. Širšie vedenie ČSSD si zároveň zakázalo spoluprácu s populistickým hnutím SPD na celoštátnej úrovni, napísal portál Novinky.cz.



Zákaz spolupráce s hnutím Tomia Okamuru bol prijatý jednomyseľne, doplnil Hamáček. Podobný postoj k SPD žiadajú sociálni demokrati aj od hnutia ANO, teda od prípadného koaličného partnera. ČSSD žiada dokonca i to, aby boli členovia Okamurovho hnutia odvolaní z vedenia snemovne a jej orgánov. Dôvodom sú výroky predstaviteľov SPD, v ktorých spochybňovali holokaust alebo sa vymedzovali voči členstvu ČR v EÚ.