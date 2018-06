Hamáček pripustil, že by mohol viesť rezort diplomacie

Stalo sa tak po jeho schôdzke so Zemanom.

Praha 22. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v piatok v Lánoch kandidáta ČSSD na ministra zahraničných vecí a europoslanca Miroslava Pocheho a následne i predsedu ČSSD Jana Hamáčka. Poche chcel na schôdzke Zemana presvedčiť, aby ustúpil a vymenoval ho za šéfa českej diplomacie. Prezident však Pochemu odporučil, aby sa postu vo vláde vzdal. Predseda ČSSD Jan Hamáček pripustil, že by Černínsky palác mohol dočasne riadiť on.



Obaja politici po schôdzkach so Zemanom spoločne vystúpili na tlačovom brífingu, informovali Novinky.cz.



"Pán prezident mi povedal, že po rokovaní s pánom europoslancom Pochem stále trvajú výhrady k jeho nominácii," uviedol Hamáček a s tým, že rezort diplomacie by nakoniec mohol dočasne riadiť on sám.



"Je akceptovateľné, že ak by prezident odmietol vymenovať pána europoslanca Pocheho, tak by bol riadením ministerstva zahraničia poverený predseda koaličnej strany, ktorý to má v gescii, teda ja," pripustil Hamáček. Ďalej povedal, že vláda bez dôvery bola v Česku už dlho. "Ak chceme stabilnú vládu, musíme nájsť riešenie, ktoré takúto situáciu vyrieši," vysvetľoval.



Poche vyhlásil, že s prezidentom sa zhodli na niektorých veciach v rámci zahraničnej politiky, no naďalej majú iné názory ohľadne utečencov. "Strávil som s pánom prezidentom viac ako hodinu a pol, prediskutovali sme možné aspekty fungovania zahraničnej politiky. Nenašli sme zhodu v oblasti migračnej politiky," konštatoval Poche.



Europoslanec sa ďalej ohradil voči skoršiemu vyjadreniu hovorcu hlavy štátu Jiřího Ovčáčka. "Prekvapili ma veľmi ostré vyjadrenia pána hovorcu, že som obvinený z korupcie. Zdá sa mi to krajne nevhodné," vyhlásil Poche s tým, že za iných okolností by sa bránil právne, avšak teraz nechce komplikovať situáciu. Navyše na stretnutí so Zemanom o tom podľa jeho slov nehovorili.



Ovčáček po schôdzke Zemana s Pochem zverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol, že prezident oboznámil Pocheho s výhradami k jeho nominácii, z ktorých najdôležitejšie boli dve. "Prezident republiky zastáva názor, že členom protimigračnej vlády nemôže byť podporovateľ migrácie a že členom protikorupčnej vlády nemôže byť ten, kto je obviňovaný z korupcie," píše sa v zmienenom vyhlásení.



Novinky.cz pripomenuli, že Poche v januárových prezidentských voľbách otvorene podporoval Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša.