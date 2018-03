Predseda ČSSD Hamáček: Usilujeme sa nájsť konsenzus

Líder ČSSD ocenil kladné stanovisko vlády k návrhu jeho strany na obnovu nemocenskej v prvých troch dňoch ochorenia.

Praha 21. marca (TASR) - Dva dni pred plánovaným ukončením expertných rokovaní hnutia ANO a sociálnych demokratov z ČSSD, ktoré by mali viesť v konečnom dôsledku k vytvoreniu menšinovej vlády s podporou komunistov, sa v stredu objavili v Prahe aj nové sporné oblasti. Popri daňovej sfére sa týkajú i sociálnej oblasti, dôchodkov a školstva, uviedol predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček, podľa ktorého je evidentné úsilie oboch strán dosiahnuť konsenzus.



Líder ČSSD ocenil kladné stanovisko vlády k návrhu jeho strany na obnovu nemocenskej v prvých troch dňoch ochorenia. Personálne otázky však odmietol akýmkoľvek spôsobom komentovať.



Po piatkovom ukončení expertných rokovaní by o pretrvávajúcich problematických otázkach mali rozhovory pokračovať na úrovni vedenia oboch subjektov, konštatoval Hamáček.



Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po stredajších rozhovoroch odcestoval na summit Európskej únie do Bruselu bez poskytnutia stanoviska pre médiá.



Informovali o tom internetové servery Novinky.cz a iDNES.cz, ako aj české elektronické médiá.



Rokovania o oblastiach zahraničnej politiky, spravodlivosti, sociálnej politiky či dopravy prebehli už v utorok.