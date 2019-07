Hamáček zvolá predsedníctvo ČSSD, na stole je aj odchod strany z vlády

Český premiér je pripravený rokovať aj o rozpustení Poslaneckej snemovne, ak sociálna demokracia odíde z vlády.

Praha 4. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (ANO) a predseda ČSSD Jan Hamáček po štvrtkovom rokovaní u prezidenta Miloša Zemana uviedli, že schôdzka žiadny výsledok nepriniesla. Babiš chcel Zemana presvedčiť, aby z funkcie odvolal ministra kultúry Antonína Staňka, ktorý podal demisiu ešte 20. mája, pripomína spravodajský server iDNES.cz.



Hamáček zvolá v polovici júla mimoriadne rokovanie predsedníctva strany, pretože prezident nepovedal, že Staňka odvolá. Predseda ČSSD uviedol, že má "jasno" v tom, ako ďalej postupovať, svoj názor však povie najprv vedeniu strany. "Nie som optimista," konštatoval po stretnutí so Zemanom a Babišom v Lánoch.



Český premiér je pripravený rokovať aj o rozpustení Poslaneckej snemovne, ak sociálna demokracia odíde z vlády. Zopakoval, že neuvažuje o kompetenčnej žalobe na prezidenta za to, že ten nevyhovel žiadosti premiéra, aby odvolal Staňka.



"Stále verím, že budeme pokračovať v súčasnej zostave," povedal Babiš. "Chceme nájsť riešenie a chceme, aby sociálna demokracia presadila svojho kandidáta," dodal predseda vlády ČR.



Hamáček je skeptický, čo sa týka rokovania, ktoré na 12. júla zvolal do Lánov prezident Zeman a ktorého by sa mali zúčastniť šéf ČSSD a minister kultúry. Hamáček nechápe, k čomu takéto rokovanie bude dobré. Zeman sa podľa neho pohybuje mimo rámca Ústavy Českej republiky. "S informáciami, ktoré mám od pána prezidenta, pôjdem na predsedníctvo a hlasovaním rozhodneme," uviedol Hamáček, ktorý návrh na zmenu na poste ministra kultúry inicioval.



Zeman však Staňkovu demisiu doteraz neprijal s tým, že mu ústava neurčuje, dokedy ju má prijať. Nechal sa tiež počuť, že veľmi silno pochybuje o tom, že sa nový kandidát a podpredseda sociálnych demokratov Michal Šmarda niekedy stane ministrom. Šmarda v rozhovore pre denník Právo uviedol, že ak to situácii pomôže, tak sa kandidatúry vzdá.



Pôvodne bola schôdzka v Lánoch naplánovaná na utorok, avšak museli ju odložiť pre predĺženie summitu Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa Babiš zúčastnil. ČSSD chcela mať pôvodne už do 30. júna jasno v tom, či súčasný minister kultúry Staněk skončí alebo či strana odíde z vlády.