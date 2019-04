Hamas nepovažuje výsledok izraelských volieb za dôležitý

Vedúci Hamasu Chálil Hajja tvrdí, že medzi izraelskými stranami neexistuje žiaden rozdiel, pretože všetky presadzujú záujmy Izraela ako okupačnej mocnosti,

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Vedúci predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Chálil Hajja označil výsledok izraelských parlamentných volieb za irelevantný. Tvrdí, že medzi izraelskými stranami neexistuje žiaden rozdiel, pretože všetky presadzujú záujmy Izraela ako okupačnej mocnosti, informovala v stredu agentúra AP.



"Všetky (izraelské) strany sú len rôznymi stranami tej istej mince - mince okupácie," uviedol Hajja.



Dodal, že vodcovia Hamasu v Gaze budú pokračovať v snahách o ukončenie izraelskej okupácie palestínskych území a naplnenie národných cieľov Palestínčanov.



Vysokopostavený líder Hamasu Hajja reagoval na predbežné výsledky volieb, z ktorých vyplýva, že Netanjahuova strana Likud získala podobný počet mandátov ako centristická aliancia Modrá a Biela bývalého náčelníka generálneho štábu armády Bennyho Ganca. Avšak Likud má v 120-člennom parlamente spolu so svojimi pravicovými spojencami približne 65 mandátov.



Predvolebná kampaň v Izraeli sa palestínskej otázke a vyhliadkam na mierové rokovania vôbec nevenovala, poznamenala agentúra AP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v závere kampane prisľúbil anexiu izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu (Predjordánsku), čo by bol krok, ktorý by zničil zostávajúce nádeje na palestínsku štátnu suverenitu.