Hamas sa dištancoval od výziev svojho člena na zabíjanie židov

Podľa Hamáda by sa každý účastník demonštrácie mal opásať výbušninami, preniknúť do Izraela a zabíjať tam židov.

Gaza/Tel Aviv 15. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas sa v pondelok dištancovalo od vyjadrení jedného zo svojich členov, ktorý v piatok vyzval Palestínčanov na celom svete, aby zabíjali židov. Informovala o tom agentúra DPA.



"Tieto vyjadrenia neodrážajú oficiálne stanoviská hnutia ani jeho schválené a dlhodobé politické postoje," uvádza sa vo vyjadrení hnutia Hamas, ktoré zdôraznilo, že Palestínčania bojujú proti izraelskej okupácii, a nie proti židom vo svete ani proti judaizmu ako náboženstvu.



Člen politického byra Hamasu Fásí Hamád v piatok vyhlásil, že "židia sú všade a my musíme útočiť na každého žida na svete, vraždiť ich a zabíjať". Jeho výzva odznela počas prejavu na protizraelskej demonštrácii pri hraniciach pásma Gazy a bola adresovaná Palestínčanom žijúcim v zahraničí.



Hamád okrem iného povedal, že každý účastník demonštrácie by sa mal opásať výbušninami, preniknúť do Izraela a zabíjať tam židov.



Jeden z vedúcich predstaviteľov hnutia Hamas Ahmad Júsuf poslal Hamádovi list, v ktorom jeho piatkové vyjadrenia skritizoval. Hamádove slová odsúdil aj osobitný vyslanec OSN pre blízkovýchodný mierový proces Nikolaj Mladenov.