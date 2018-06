Hamas sa Izraelu vyhráža vypustením 5000 zápalných šarkanov a balónov

Obyvatelia juhu Izraela a posádky izraelskej armády v piatok očakávajú obnovenie násilností na hraniciach s pásmom Gazy.

Jeruzalem 15. júna (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky vypálili v piatok varovné výstrely k skupine ľudí v pásme Gazy, ktorí smerom na izraelské územie vypúšťali šarkany a balóny so zapálenými alebo ľahko zápalnými predmetmi. Informoval o tom izraelský spravodajský server Ynetnews.



Jeden zo šarkanov vypustených z pásma Gazy dopadol na cestu na juhu Izraela. Velenie bezpečnostných zložiek niekoľko ciest v tomto regióne z preventívnych dôvodov uzavrelo.



Obyvatelia juhu Izraela a posádky izraelskej armády v piatok očakávajú obnovenie násilností na hraniciach s pásmom Gazy. Veľké obavy pritom vyvolávajú najmä vyhrážky hnutia Hamas, že z pásma Gazy smerom na juh Izraela vyšlú v piatok okolo 5000 zápalných šarkanov a balónov. Tie už zničili hektáre osiatych polí, sadov a lesných porastov.



Podľa servera Ynetnews je v Izraeli v pohotovosti asi 400 hasičov.



Začiatok vypúšťania šarkanov - v apríli - sa časovo zhodoval s násilnými protestmi v blízkosti hraničných plotov, ktoré oddeľujú Gazu od Izraela.



Podľa denníka Jediot achronot v reakcii na to nakúpilo izraelské ministerstvo obrany stovky multikoptér, ktoré boli určené pre izraelský trh, a vojenskí experti vo veľmi krátkom čase vyvinuli a namontovali na ne špeciálne zariadenia buď na zrážanie šarkanov a balónov, alebo na ich kontrolované nútené pristátie.



Palestínčania, ktorých pred časom kontaktovala tlačová agentúra AFP, vysvetlili, že ak má ich šarkan dostatočne dlhú šnúru, môže nad izraelské územie zaletieť až do hĺbky 20 či 30 kilometrov.



Palestínčania pri tejto taktike využívajú zvyčajne západný vietor, ktorý veje z Gazy smerom na Izrael.



Piatkové nepokoje sa očakávajú napriek tomu, že séria demonštrácií za ukončenie blokády palestínskych území a vrátenie "zeme predkov" Palestínčanom vyvrcholila už minulý piatok.