Hamas vyjadril ochotu dodržiavať prímerie s Izraelom

Jeruzalem 30. mája (TASR) - Palestínske militantné skupiny v pásme Gazy vyjadrili ochotu dodržiavať prímerie s Izraelom v prípade, ak na pokoj zbraní pristane aj izraelská strana. Prímerie by malo ukončiť súčasnú vojenskú konfrontáciu medzi Hamasom a Izraelom, ktorá je najintenzívnejšou od vojny v Gaze z roku 2014.



Podľa vysokopostaveného predstaviteľa hnutia Hamas, ovládajúceho pásmo Gazy, je ochota zastaviť boje výsledkom zásahu egyptských vyjednávačov.



"Po tom, čo hnutie odporu úspešne odrazilo (izraelskú) agresiu... došlo v posledných hodinách k intenzívnemu sprostredkovateľskému úsiliu," uviedol druhý muž Hamasu v Gaze Chálil Hajja, ktorého citovala agentúra Reuters.



Podľa jeho slov sa podarilo dosiahnuť dohodu o návrate k prímeriu z roku 2014. Palestínske odbojové skupiny budú podľa neho pokoj zbraní dodržiavať za predpokladu, že tak bude činiť aj Izrael.



Izrael správu o prímerí s Hamasom nepotvrdil. Izraelský minister pre tajné služby Jisrael Kac však uviedol, že židovský štát nemá záujem na ďalšej eskalácii, ktorá by mohla prerásť do vojny.



"Všetko závisí od Hamasu. Nevedno, aký bude jeho osud, ak bude pokračovať v útokoch," povedal Kac v izraelskom rozhlase.



Izraelský minister školstva Naftali Bennett zase podľa agentúry AP zdôraznil, že žiadna dohoda o prímerí dosiahnutá nebola.



Palestínski militanti z Gazy od utorka rána vypálili na južný Izrael desiatky rakiet a mínometných granátov. Izraelská armáda reagovala desiatkami náletov na ciele v pásme Gazy.



Podľa aktuálnych informácií paľba z Gazy ustala v stredu v skorých ranných hodinách.



Medzi Izraelom a Hamasom vládne v súčasnosti ešte väčšie napätie než zvyčajne, a to v dôsledku masových protiizraelských protestov, ktoré sa v pohraničí pásma Gazy konajú pravidelne od konca marca.



Ozbrojené krídla Hamasu a Islamského džihádu prevzali zodpovednosť za súčasnú vlnu útokov s tvrdením, že ide o odplatu za zabíjanie palestínskych demonštrantov. Izrael varoval, že ostreľovanie svojho územia nebude tolerovať.