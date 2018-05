Hamburg od konca mája zakáže vjazd starších dieslov do dvoch ulíc

Nemecká vláda v marci zverejnila štúdiu, podľa ktorej tisíce ľudí každoročne predčasne zomrú na škodlivé účinky oxidu dusičitého, plynu, ktorý produkujú aj dieselové motory.

Hamburg 23. mája (TASR) - Severonemecký prístav Hamburg na budúci týždeň zakáže vjazd niektorých starších dieselových automobilov do časti mesta v rámci boja proti znečisteniu ovzdušia. Uviedli to v stredu predstavitelia mesta.



Zákaz sa bude vzťahovať na časti dvoch ulíc a na staršie modely dieselových osobných a nákladných automobilov od štvrtka (31.5.) budúceho týždňa.



Spolkový správny súd totiž vo februári rozhodol, že nemecké mestá môžu v rámci boja s exhalátmi zakázať vjazd dieslov do postihnutých častí. Toto rozhodnutie otvorilo mestám cestu k zákazu a zasadilo ďalší úder dieselovým technológiám, ktorým vážne uškodil emisný škandál koncernu Volkswagen. Ten do dieselových modelov nainštaloval softvér, ktorý pri testoch umožnil maskovať skutočné hodnoty škodlivých emisií dusíka.



Hamburg oznámil, že niektoré modely dieselových áut budú mať zakázaný vjazd do dvoch úsekov dvoch ulíc v štvrti Altona. Jeden má dĺžku 580 metrov a druhý 1,6 kilometra. Zákaz sa bude týkať 168.000 z 264.406 dieselových vozidiel registrovaných v Hamburgu, a tiež starších dieselových áut, ktoré navštívia mesto. Sanitky, smetiari, autá miestnych obyvateľov a dodávateľov budú vyňaté zo zákazu.



Nemecká vláda v marci zverejnila štúdiu, podľa ktorej tisíce ľudí každoročne predčasne zomrú na škodlivé účinky oxidu dusičitého, plynu, ktorý produkujú aj dieselové motory.



Európska únia minulý týždeň oznámila, že vezme šesť členských štátov, vrátane Nemecka, pred súd, za to, že vystavili svojich občanov prílišnému znečisteniu ovzdušia.



Hodnota dieselových áut v Nemecku už výrazne klesla a ich podiel na trhu sa od vypuknutia škandálu Volkswagenu v septembri 2015 znížil.



Údaje, ktoré v apríli zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis, ukázali, že počet novozaregistrovaných áut s naftovým motorom v Nemecku v marci klesol o 25,4 % na menej ako 109.000 zo 146.000 v rovnakom mesiaci minulého roka.