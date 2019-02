Harry a Meghan začali návštevu Maroka

Ide o poslednú zahraničnú cestu kráľovského páru pred tým, ako Meghan, ktorá je v siedmom mesiaci tehotenstva, privedie na svet svoje prvé dieťa.

Rabat 24. februára (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan začali v nedeľu oficiálnu návštevu Maroka. Informovala o tom agentúra AP.



Ide o poslednú zahraničnú cestu kráľovského páru pred tým, ako Meghan, ktorá je v siedmom mesiaci tehotenstva, privedie na svet svoje prvé dieťa. Termín pôrodu prvého dieťaťa princa Harryho a Meghan, vojvodkyne zo Sussexu, bol stanovený na apríl.



Oficiálny program kráľovského páru v Maroku sa začal v nedeľu návštevou mesta Asní v pohorí Atlas, kde sa Harry a Meghan zoznámili s postupmi pri vzdelávaní dievčat v marockých vidieckych spoločenstvách.



Po návšteve Asní sa Harry a Meghan presunú do metropoly Rabat, kde ich čakajú stretnutia s diplomatmi, vplyvnými ženami, podnikateľmi a zdravotne znevýhodnenými športovcami, napísala AP.



Súčasťou cesty britského kráľovského páru do Maroka bude aj návšteva Kráľovskej federácie jazdeckých športov, kde sa zoznámi s výcvikom koní poskytujúcich hipoterapiu deťom so špecifickými potrebami.



Do Británie by sa Meghan a Harry mali vrátiť v utorok.