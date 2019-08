Hasiči v Grécku dostali pod kontrolu obrovský požiar na predmestí Atén

Podľa odhadov spálil štvrtinu ostrova a donútili úrady evakuovať kemping a hotel.

Atény 12. augusta (TASR) - Grécki hasiči dostali v pondelok pod kontrolu obrovský lesný požiar, ktorý ohrozoval domy na okraji hlavného mesta Atény. Informovali o tom predstavitelia úradov, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Najmenej dva domy zhoreli, ale neboli bezprostredne hlásené žiadne zranenia, pretože polícia oblasť rýchlo evakuovala a zablokovala cesty.



"Dva domy zhoreli, ale nikto v nich nebol... V týchto chvíľach nie sú ohrozené nijaké obývané oblasti," povedal novinárom Petros Filippu, zástupca regionálneho guvernéra širšej metropolitnej oblasti Atén.



Úrad civilnej ochrany oznámil, že plamene sa rozhoreli okolo 03.00 h miestneho času (02.00 h SELČ) na východnom aténskom predmestí Paiániá (Paenia), na lesnatom borovicovom úpätí hory Hyméttos (Imittos).



"Bol to obrovský požiar s plameňmi šľahajúcimi do výšky 20 metrov, v blízkosti domov," spresnil šéf civilnej ochrany Nikos Chardalias pre televíziu ANT1 (Antenna).



Na miesto vyslali vyše 130 hasičov, ktorí mali zastaviť šírenie požiaru, postupujúceho k blízkym husto obývaným oblastiam.



Pri prvých lúčoch denného svetla sa do akcie zapojili lietadlá, ktoré zhadzovali na oheň vodu.



Grécko sužuje séria požiarov už od víkendu, pretože ich šíri vietor so silou víchrice a teploty dosahujú 40 stupňov Celzia.



V nedeľu dostali hasiči po dvojdňovom boji pod kontrolu požiar na malom ostrove Elafonisos, pri polostrove Peloponéz.



Podľa odhadov spálil štvrtinu ostrova a donútili úrady evakuovať kemping a hotel.



Ďalšie dva požiare uhasili v sobotu 10. augusta v meste Maratón, v blízkosti prímorského letoviska Mati, kde vlani pri najtragickejšom požiari v Grécku zahynulo 102 ľudí.



Záchranné služby sú od piatka 9. augusta v stave vysokej pohotovosti. Chardalias poznamenal, že krajina od roku 2012 čelí prvýkrát takejto nebezpečnej kombinácii vysokých teplôt, silného vetra a nízkej vlhkosti.