Hasiči vozili vodu do rybníka, aby zachránili vianočné kapry

Praha 24. júla (TASR) - Českí hasiči museli zachraňovať vianočné kapry, ktorým hrozí hromadný úhyn v dôsledku sucha. Celé pondelňajšie odpoludnie strávili vozením vody do rybníka neďaleko Pardubíc, informoval v utorok spravodajský server iDNES.cz.



"Vodu v cisternách do rybníka v Přelouči, kde hrozil úhyn rýb, vozilo šesť jednotiek hasičov...," uviedla Jana Kuperová z operačného strediska hasičského záchranného zboru v Pardubickom kraji.



Podľa miestnych rybárov to bola posledná šanca na záchranu kaprov určených na vianočný stôl. "Je to akt zúfalstva. Ryby nemajú kyslík a hynú," uviedol predstaviteľ rybárskej organizácie Josef Kratochvíl s tým, že podobná situácia je aj v ďalších lokalitách v okolí.



Sucho totiž dramaticky znižuje hladiny kyslíka v rybníkoch, ktorých správcovia denne lovia desiatky uhynutých rýb.



Nádrž v Přelouči, v ktorej sa chovajú kapry a zubáče, sa nachádza v centre mesta a v dôsledku masívneho úhynu rýb sa začal po okolitých uliciach šíriť zápach. Okrem doplnenia vody do rybníka nainštalovali aj čeridlo, ktoré by malo zaistiť prísun kyslíka. Škody spôsobené suchom zatiaľ rybári nedokážu vyčísliť.