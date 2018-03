Hasiči zasahovali vlani v Manchesteri 2 hodiny po teroristickom útoku

Vyšetrovacia komisia uviedla, že jej členovia nevedeli dospieť k záveru, či by rýchlejší zásah hasičov prispel k záchrane viacerých životov.

Londýn 27. marca (TASR) - Na mieste samovražedného bombového útoku vo viacúčelovej hale Arena v britskom Manchestri, ku ktorému došlo vlani 22. mája, nemohli viac ako dve hodiny zasiahnuť hasiči, pretože nemali informáciu, či sa tam ešte nepohybuje páchateľ. Napísala to agentúra AP s odvolaním sa na výsledky vyšetrovania prípadu zverejnené v utorok.



Z výsledkov vyšetrovania, ktoré viedol člen Snemovne lordov britského parlamentu Bob Kerslake, vyplýva, že prví policajti dorazili na miesto útoku, ktorý si vyžiadal 22 obetí, minútu po jeho uskutočnení. Ďalší policajti a zdravotnícka pomoc prišli do haly Arena, kde sa konal koncert americkej speváčky Ariany Grande, krátko nato. Zásahu sa však nemohli zúčastniť hasiči, pretože službukonajúci dôstojník sa mylne domnieval, že na mieste útoku sa stále pohybuje "aktívny strelec".



Vyšetrovacia komisia tiež uviedla, že jej členovia nevedeli dospieť k záveru, či by rýchlejší zásah hasičov prispel k záchrane viacerých životov, čo podľa nich môže urobiť iba koroner.



Samovražedný bombový útok si vyžiadal aj viac ako 200 zranených. Došlo k nemu po skončení koncertu Ariany Grande. Vykonal ho Salman Abedi, britský občan líbyjského pôvodu, ktorý v hale odpálil podomácky vyrobenú nálož. Pri útoku sám zahynul.