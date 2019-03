Havaj chce ako prvý štát v USA zakázať plasty v reštauráciách

Hoci plastové obaly zakázali už desiatky miest v USA, Havaj by bol prvým federálnym štátom, ktorý zavedie ich plošný zákaz.

Honolulu 19. marca (TASR) - Havaj by sa mohol stať prvým americkým štátom, ktorý zakáže používanie väčšiny plastových obalov v reštauráciách. Navrhovaný zákon má za cieľ znížiť množstvo odpadu, ktorý znečisťuje oceán, informovala v utorok agentúra AP.



Druhý návrh je ešte ambicióznejší - prevádzky rýchleho občerstvenia a reštaurácie by na základe neho dostali zákaz distribuovať a používať plastové fľaše, príbory, miešadielka, tašky a slamky.



Podľa aktivistov má v parlamente väčšiu šancu prejsť prvá, miernejšia možnosť, ktorou je zákaz používania obalov z penového polystyrénu.



Ak sa plánované zmeny podarí presadiť, budú na Havaji platiť ešte prísnejšie pravidlá než v Kalifornii, kde vlani zakázali v reštauráciách automaticky podávať plastové slamky. Havaj by tak predstihol i opatrenia v mestách ako Seattle či San Francisco, ktoré už zakázali používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov.



Havajský senátor Mike Gabbard tvrdí, že ľudia už po jednorazovom použití vyhadzujú až 95 percent plastových obalov. Dodal, že v Spojených štátoch sa každý deň použije a hneď vyhodí 500 miliónov plastových slamiek.



Gabbard je hlavným iniciátorom prísnejšej zmeny zákona o obmedzení plastov.