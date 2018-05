KILAUEA ZASE OŽILA: Stĺp popola vychrlila do výšky deväť kilometrov

Na obrázku je vidieť popol, ktorý je dôsledkom rannej explózie sopky Kilauea na Havaji. Sopka vybuchla vo štvrtok pred svitaním priamo na svojom vrchole a vystrelila stĺp popola do oblohy, približne do výšky deväť kilometrov. Havaj 17. mája 2018 Foto: TASR/AP

Pahoa 17. mája (TASR) - Havajská sopka Kilauea vybuchla vo štvrtok pred svitaním priamo na svojom vrchole a vystrelila stĺp popola do oblohy, približne do výšky deväť kilometrov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Geofyzik z americkej geologickej služby USGS Mike Poland výbuch potvrdil. Nastal po vzniku vyše desiatich puklín, ktoré sa v poslednom období otvorili východne od krátera a od 3. mája z nich unikala láva do obývaných oblastí.Tieto oblasti úrady evakuovali, pretože láva zničila najmenej 26 domov a desať ďalších stavieb, informovala AP.Kráter (ústie sopky) sa nachádza na území Havajského sopečného národného parku, ktorý je od 11. mája zatvorený.Predstavitelia úradov neočakávali, že výbuch sopky si vyžiada obete na životoch, keďže ľudia sa už v parku nezdržiavajú.Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete. Jej výbuch v roku 1924 usmrtil jedeného človeka a 17 dní chrlila do vzduchu skaly, popol a prach.