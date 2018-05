Havajský guvernér vyhlásil stav núdze po erupcii sopky Kilauea

V oblasti najväčšieho havajského ostrova, do ktorej prúdi láva, sa nachádza približne 770 budov. Láva začala vytekať cez trhlinu v zemi do jednej z ulíc a vynútila si evakuácie miestnych obyvateľov.

Honolulu 4. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu Havaj David Ige vyhlásil stav núdze v súvislosti s erupciou sopky Kilauea, ktorá vo štvrtok začala chrliť prúdy lávy do obývaných oblastí.



"Nebezpečenstvo je takého rozsahu, že si vyžaduje preventívne a ochranné opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti, zdravia a blaha obyvateľstva," vyhlásil demokratický guvernér, ktorého citovala agentúra AP.



V oblasti najväčšieho havajského ostrova, do ktorej prúdi láva, sa nachádza približne 770 budov. Láva začala vytekať cez trhlinu v zemi do jednej z ulíc a vynútila si povinné evakuácie miestnych obyvateľov.



Celkovo je ohrozených 1700 ľudí, k zraneniam ani k zničeniu domov zatiaľ nedošlo. Červený kríž zriadil na ostrove dve evakuačné centrá.



Guvernér vyhlásil celú lokalitu za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou, čím umožnil rýchle uvoľnenie potrebných finančných prostriedkov a prijatie ďalších mimoriadnych opatrení. Uviedol tiež do stavu pohotovosti havajskú Národnú gardu, ktorej príslušníci by mali asistovať pri evakuáciách a zaisťovaní bezpečnosti, informoval denník Hawaii Tribune-Herald.



Prúdy sopečnej lávy vytryskujú až do výšky 46 metrov a žeravá magma postúpila už desiatky metrov. Erupcii predchádzali niekoľkodňové otrasy, ktoré poškodili viacero ciest a vynútili si preventívne uzavretie miestnej školy.