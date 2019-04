Havana odmietla tvrdenia USA, že vo Venezuele pôsobia kubánski vojaci

Washington obvinil Havanu z toho, že nesie čiastočnú zodpovednosť za politickú a ekonomickú krízu vo Venezuele, pretože údajne pomáha venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi udržať sa pri moci.

Havana 26. apríla (TASR) - Vláda Kuby vo štvrtok odmietla vyhlásenia USA a venezuelskej opozície o tom, že na území Venezuely rozmiestnila svoje jednotky. Píše o tom agentúra DPA.



"Kuba nemá vo Venezuele ani svoje jednotky a ani vojakov," vyhlásil kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez počas tlačovej konferencie v Havane. Šéf kubánskej diplomacie následne označil podobné správy za "prízemné klebety" a vyzval Spojené štáty, aby svoje tvrdenia podložili dôkazmi.



Washington obvinil Havanu z toho, že nesie čiastočnú zodpovednosť za politickú a ekonomickú krízu vo Venezuele, pretože údajne pomáha venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi udržať sa pri moci.



USA patria do skupiny desiatok štátov, ktoré za nového prezidenta tejto juhoamerickej krajiny uznali opozičného lídra Juana Guaidóa. Odvolávajú sa pritom na údajnú nelegitímnosť minuloročných prezidentských volieb, po ktorých sa na čelo Venezuely opäť dostal Maduro. Ten krajine vládne od roku 2013.



Obyvatelia Venezuely už roky trpia nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných životných potrieb. Socialistický prezident Maduro však popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia.



Spoločný vyslanec Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Eduardo Stein medzitým vyhlásil, že Venezuelu opúšťa pre krízu približne 5000 ľudí denne.



Stein v tejto súvislosti počas spoločnej tlačovej konferencie s kolumbijským ministrom zahraničných vecí Carlosom Holmesom Trujillom v Bogote dodal, že do konca roka by pri terajšom tempe emigrácie mohlo z Venezuely ujsť viac ako päť miliónov ľudí.