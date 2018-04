Rozsudok v prípade odvolania sa Karadžiča padne koncom tohto roka

Bosnianskosrbský vojnový líder Radovan Karadžič diskutuje so svojimi právnikmi na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu (ICTY), kde sa odvolá voči svojmu odsúdeniu z genocídy a iných zločinov v Haagu 23. apríla 2018.

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu uznal v marci 2016 Karadžiča za vinného z genocídy v Srebrenici.

Haag 26. apríla (TASR) - Verdikt druhej inštancie v procese s bývalým bosnianskosrbským prezidentom Radovanom Karadžičom sa očakáva ku koncu tohto roka.



Podľa spravodajského servera Balkaninsight.com to v stredu uviedol predseda Mechanizmu OSN pre medzinárodné trestné tribunály (MICT) v Haagu Theodor Meron. Podľa neho je zámerom súdu uzavrieť prípad Karadžič do konca roka 2018.



Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) uznal v marci 2016 Karadžiča za vinného z genocídy v Srebrenici, z prenasledovania bosnianskych Moslimov a Chorvátov v Bosne a Hercegovine, z terorizovania obyvateľov Sarajeva a z toho, že bral príslušníkov mierových síl OSN za rukojemníkov. Odsúdený bol na 40 rokov väzenia.



Karadžič sa však proti tomuto verdiktu tento týždeň odvolal. Požaduje zrušenie rozsudku, že je vinný z genocídy, ako aj nariadenie nového procesu. V prvý deň odvolacieho súdneho konania uviedol, že proces v rámci ICTY bol nespravodlivý a fakty boli nesprávne.



Prokurátorka OSN medzitým vyzvala v utorok sudcov päťčlenného odvolacieho panelu v holandskom Haagu, aby ho odsúdili aj v druhom prípade genocídy a zvýšili mu 40-ročný trest odňatia slobody na doživotie.



Karadžič je zadržaný od roku 2008, keď ho srbské úrady vydali do Haagu.