Heiko Maas navštívi frontovú líniu na východe Ukrajiny

Berlín/Kyjev 1. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas verí, že termín spustenia mierových rozhovorov o Ukrajine sa mu podarí dohodnúť do začiatku júla. Šéf nemeckej diplomacie to povedal novinárom v Kyjeve vo štvrtok - deň pred plánovanou návštevou frontovej línie na východe Ukrajiny, uviedla agentúra DPA.



Dodal, že by si prial zorganizovať rokovania vo formáte tzv. Normandskej štvorky (Rusko, Ukrajina, Nemecko a Francúzsko) ešte pred letnou prestávkou nemeckého parlamentu, ktorá sa začína 6. júla. Úlohou danej skupiny je implementácia mierovej dohody z bieloruskej metropoly Minsk.



Maas rokoval vo štvrtok v Kyjeve so svojím rezortným partnerom Pavlom Klimkinom.



V piatok má na programe návštevu frontovej línie, kde už štyri roky prebieha konflikt medzi ukrajinskými vládnymi silami a proruskými povstalcami.



"Domnievam sa, že toto je možnosť na obnovenie... pozastaveného minského procesu," povedal Maas s tým, že rozhovory by mali zahŕňať aj možnosť vyslať mierovú misiu podporovanú Organizáciou Spojených národov na Ukrajinu.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Ich cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová.