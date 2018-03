Heiko Maas rokoval v Ríme s rezortným partnerom Angelinom Alfanom

Nový šéf nemeckej diplomacie navštívil po nástupe do úradu už aj Paríž, Varšavu a Brusel.

Rím 23. marca (TASR) - Za úzku nemecko-taliansku spoluprácu bez ohľadu na blížiaci sa proces formovania novej talianskej vlády sa v piatok v Ríme vyslovil pri nástupnej návšteve Talianska nový šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Taliansko je pre nás jedným z hlavných partnerov v Európe," vyhlásil hosť z Berlína po stretnutí s úradujúcim talianskym rezortným partnerom Angelinom Alfanom. Práve tento fakt by mala signalizovať podľa jeho slov i piatková cesta do Ríma, ktorú uskutočnil iba čosi viac ako týždeň po tom, čo prevzal riadenie ministerstva zahraničných vecí v Berlíne. Iba spoločne sa môže podariť posilniť a ďalej rozvíjať Úniu, naznačil nemecký minister.



Heiko Maas, ktorý navštívil po nástupe do úradu už aj Paríž, Varšavu a Brusel, zavítal do Ríma v deň ustanovujúceho zasadnutia novovzoleného talianskeho parlamentu. Súčasťou jeho programu vo Večnom meste boli aj stretnutie so študentmi a schôdzka s vojakmi pôsobiacimi v misii Európskej únie v Stredozemnom mori.