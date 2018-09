H. Maas: Vyvíjaním nátlaku na Irán hrozí regionálna eskalácia

Spojené štáty v auguste znovu zaviedli sankcie voči Teheránu a tieto opatrenia budú trestať okrem iného aj zahraničné spoločnosti obchodujúce s Iránom.

Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas varoval, že stratégia Spojených štátov vyvíjať na Irán maximálny nátlak prináša so sebou riziko regionálnej eskalácie. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Ak bude vyvíjaný mimoriadny nátlak, nebude to ani jednoduchšie, ani lepšie, ale oveľa nebezpečnejšie a zložitejšie," povedal Maas po stretnutí ohľadom jadrovej dohody s Iránom so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska, Číny a Iránu. Schôdzka sa konala v pondelok večer popri všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová po tomto stretnutí vyhlásila, že EÚ vytvorí nové platobné kanály na uľahčenie obchodovania s Iránom a na obídenie sankcií uvalených Spojenými štátmi na Teherán.



Nový nástroj umožní spoločnostiam obchodovať s Iránom bez toho, aby porušili sankcie Spojených štátov, vrátane tých, ktoré sú uvalené na vývoz ropy, dodala Mogheriniová. Irán - krajina ležiaca na Blízkom východe - patrí k významným vývozcom tejto komodity.



Spojené štáty v auguste znovu zaviedli sankcie voči Teheránu a tieto opatrenia budú trestať okrem iného aj zahraničné spoločnosti obchodujúce s Iránom. Druhé kolo amerických sankcií sa očakáva v novembri a ich cieľom bude získať úplnú kontrolu nad vývozom iránskej ropy.