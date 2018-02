Herec Gael García Bernal kritizoval Trumpove slová o Mexiku

Prezident USA Trump svoju predvolebnú kampaň v roku 2016 odštartoval vyjadreniami o nelegálnych mexických migrantoch v USA. Nazval ich drogovými dílermi a násilníkmi.

New York 16. februára (TASR) - Mexický filmový herec Gael García Bernal nazval slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Mexika "klamstvom".



"Sú založené na absurdných klamstvách, nie sú založené na realite - je to trochu absurdné," povedal Bernal pre agentúru DPA vo štvrtok v New Yorku. Trumpove vyjadrenia považuje 39-ročný herec za volebné politické diskusie, ktoré však "nanešťastie mnohým ľuďom ublížili". "Znepokojuje ma to," pokračoval herec. "Nechcem, aby sa to zrealizovalo."



Trump naďalej presadzuje výstavbu múru na americko-mexických hraniciach, aby nedovolil drogovým dílerom a "bad hombres" (zlým ľuďom) chodiť do Ameriky.



Bernala svetovo preslávili snímky Zlá výchova (La mala educación) režiséra Pedra Almodóvara či filmová adaptácia road-tripu ešte mladého argentínsko-kubánskeho marxistického revolucionára Ernesta "Che" Guevaru s názvom Motocyklové denníky (Diarios de motocicleta).