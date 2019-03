Maďarský týždenník: Orbán ustúpil, aby po voľbách mohol opäť zaútočiť

Podľa redaktora týždenníka teraz prídu do Budapešti členovia monitorovacieho tímu, ktorí budú namiesto stavu demokracie vlastne preverovať, či Orbán vydrží zostať ticho do konca predvolebnej kampane.

Budapešť 20. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda strany Fidesz Viktor Orbán v stredu v Bruseli na schôdzke Európskej ľudovej strany (EPP) ustúpil, aby po voľbách mohol na svojich protivníkov opäť zaútočiť. Konštatovalo to internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság po tom, čo najvyšší politickí predstavitelia EPP s okamžitou platnosťou potvrdili pozastavenie členstva Fidesz v najväčšej európskej politickej rodine.



"Orbánova vzbura trvala dva týždne; počas nej sa premiér snažil zmonitorovať, čo by ho v terajšej fáze kampane eurovolieb čakalo mimo EPP. Zistil, že nemá žiadnu možnosť, ktorá by mu zabezpečila zhruba podobnú moc, ako dobrovoľne sa posadiť na lavicu hanby ľudovcov," napísal autor komentára Márton Gergely.



Podľa jeho slov teraz prídu do Budapešti členovia monitorovacieho tímu, ktorí budú namiesto stavu demokracie vlastne preverovať, či Orbán vydrží zostať ticho do konca predvolebnej kampane.



Členstvo v EPP znamenalo pre Orbána istú ochranu proti právnym konaniam Únie pre jeho prehrešky, na druhej strane Maďarsko z tohto členstva profitovalo iba nejasne, tvrdí Gergely. Dodáva, že Orbán by aj bol odišiel z EPP, avšak mimo nej nenašiel pre seba vhodný životný priestor.



spravodajca TASR Ladislav Vallach