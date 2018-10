Erdogan sa po Putinovi a Merkelovej stretne i s Orbánom

Recep Tayyip Erdogan s manželkou Emine pricestuje na pozvanie maďarského prezidenta Jánosa Ádera. Okrem Ádera prijme tureckú hlavu štátu v pondelok aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Budapešť 8. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa po ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a nemeckej kancelárke Angele Merkelovej stretne aj s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. V súvislosti s oficiálnou návštevou Erdogana v Budapešti, ktorá sa začne v pondelok, to podčiarkuje vláde blízky spravodajský server Hirado.hu.



Server podrobne menoval všetky zahraničné cesty a schôdzky znovuzvoleného tureckého prezidenta po 9. júli, keď sa v novom prezidentskom systéme Erdogan ujal moci.



Opozičné médiá upozorňujú na "obrovský chaos", ktorý bude návštevu tureckej hlavy štátu v pondelok a utorok v Budapešti sprevádzať. Ľavicový denník Népszava doslova uviedol, že hlavné mesto bude dva dni paralyzované.



Opozičná strana Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya polícii avizovala, že proti Erdoganovej budapeštianskej návšteve chce protestovať pred budovou Maďarskej akadémie vied (MTA).



"Polícia včera zakázala demonštráciu Demokratickej koalície oficiálnym rozhodnutím. Právo na zhromaždenie európskych Maďarov zakázala polícia na základe nového zákona o zhromažďovaní s odôvodnením, že prichádza medzinárodne chránená osoba," uviedla v nedeľu vo svojom vyhlásení DK.



Opozičná strana označila tento zákaz za poburujúci. Skutočnosť, že "Orbánov režim pre zabezpečenie pokoja neliberálneho diktátora, ktorý svoj vlastný ľud zatvára do väzenia, obmedzuje slobodu európskych Maďarov", má podľa DK symbolický význam.



V utorok dopoludnia sa uskutoční Maďarsko-turecké obchodné fórum, ktoré otvorí prejavom turecký prezident. Na fóre sa zúčastní vyše 150 podnikateľov z oboch krajín.



Polícia avizovala množstvo dopravných zákazov a obmedzení v centre maďarského hlavného mesta i na možných trasách pohybu tureckej delegácie. Viaceré spoje hromadnej dopravy budú skrátené či upravené. Metro linky č. 2 nebude zastavovať na Kossuthovom námestí, ktoré celé bude aj s okolím uzatvorené od pondelňajšieho rána až do neskorého popoludnia.



Cestujúci, ktorí odlietajú z Medzinárodného letiska Ferenca Liszta, boli vyzvaní, aby v čase medzi 11.00 a 14.00 h prišli na letisko s väčšou časovou rezervou.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach