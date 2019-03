HIV pacient v remisii je dôkazom, že ochorenie bude možné liečiť

Ide o druhý prípad, keď sa pacient, ktorý sa liečil týmto spôsobom, dostal do fázy remisie.

Paríž 5. marca (TASR) - Nemenovaný pacient z Británie nakazený vírusom HIV, ktorý spôsobuje AIDS, je už takmer 19 mesiacov v trvalej remisii. Je to dôkaz o tom, že táto choroba sa bude dať jedného dňa liečiť, uviedla v utorok Medzinárodná spoločnosť AIDS (IAS), ktorú citovala agentúra AFP.



Pacientovi z Londýna diagnostikovali HIV v roku 2003 a zhubnú Hodgkinovu chorobu v roku 2012. Absolvoval chemoterapiu a následne aj transplantáciu kmeňových buniek, v dôsledku čoho sa obe choroby dostali do remisie.



Ide o druhý prípad, keď sa pacient, ktorý sa liečil týmto spôsobom, dostal do fázy remisie.



Na výskume sa podieľali odborníci z University College London (UCL), Kráľovskej univerzity v Londýne (ICL) a z univerzít v mestách Cambridge a Oxford.



Výskumníci však tvrdia, že je príliš skoro hovoriť o tom, že pacient sa "vyliečil", napísala spravodajská stanica BBC.



Pred desiatimi rokmi bola v Berlíne Timothymu Brownovi, ktorý sa považuje za prvého človeka, ktorý prekonal HIV, transplantovaná kostná dreň od darcu s prirodzenou rezistenciou voči tomuto vírusu.



"Dosiahnutím štádia remisie u druhého pacienta, ktorý dostal podobnú liečbu, sme dokázali, že 'berlínsky pacient' nebol len anomáliou, a že vírus HIV u týchto dvoch mužov eliminovala skutočne aplikovaná liečba," uviedol vedúci štúdie profesor Ravindra Gupta z UCL.



"Veríme tomu, že nakoniec to povedie k bezpečnej, finančne efektívnej a jednoduchej stratégii na dosiahnutie týchto výsledkov pomocou génovej technológie alebo protilátkových techník," vyhlásil prezident IAS Anton Pozniak.