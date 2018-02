Hlasovanie poľského Senátu vyvolalo v Izraeli hnev

Súčasťou zákona je aj trest väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" či "poľské koncentračné tábory".

Jeruzalem 1. februára (TASR) - Viacerí poslanci izraelského parlamentu a politici už vyjadrili svoj hnev v súvislosti s hlasovaním hornej komory poľského parlamentu, ktorá vo štvrtok schválila kontroverzný zákon zavádzajúci trestnú zodpovednosť za výroky vnímané ako obviňovanie Poliakov zo spoluúčasti na nacistických zločinoch.



V reakcii na jeho schválenie označil izraelský minister výstavby Joav Galant tento zákon za "popieranie holokaustu".



Líderka frakcie strany Hnutie (ha-Tnua) v izraelskom parlamente, Cipi Livniová, označila konanie Poľska za "neprijateľné" a za "dve facky, a to židovskému národu a predsedovi vlády, ktorý vyhlásil, že s Poliakmi dosiahol dohodu" týkajúcu sa zmien v zákone.



Halina Birenbaumová, ktorá prežila holokaust a je uznávanou izraelskou literátkou, označila nový poľský zákon za "šialenstvo". V rozhovore pre izraelský armádny rozhlas dodala, že zákon je "absurdný a neprimeraný tomu, čo sa tam skutočne stalo".



Birenbaumová, ktorá je členkou Medzinárodného osvienčimského výboru, ďalej uviedla, že je znepokojená, pretože v Poľsku by ju mohli za tieto jej slová aj zatknúť.



Izraelský minister dopravy Jisrael Katz zasa uviedol, že zákon predstavuje "popretie účasti Poľska na židovskom holokauste". Vyzval súčasne izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby okamžite povolal izraelskú veľvyslankyňu v Poľsku na konzultácie do vlasti.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v noci na štvrtok - len niekoľko hodín pred hlasovaním - vyzvalo poľských senátorov, aby prehodnotili návrh kontroverzného zákona, ktorý vyvolal ostrý nesúhlas v Izraeli i židovských komunitách po svete.



Hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Heather Nauertová vo svojom vyhlásení tlmočila obavy z dôsledkov prijatia zákona pre vzťahy Spojených štátov s Izraelom. Hovorkyňa poukázala aj na to, že prijatie zákona by mohlo "narušiť slobodu slova a diškurz v akademickom prostredí".



Poľská vláda ešte pred hlasovaním v dolnej komore parlamentu uviedla, že cieľom návrhu zákona je skoncovať s tým, aby bol poľský ľud alebo štát spoluobviňovaný z nacistických zločinov.



Námestník poľského ministra spravodlivosti Patryk Jaki, ktorý zákon vypracoval, v tejto súvislosti pred senátormi zdôraznil, že Poliaci "musia svetu vyslať jasný signál, že nedovolia, aby sa na Poľsko útočilo".



Podľa agentúry AP z Jakiho slov vyplynulo, že návrh zákona bol konzultovaný aj s Izraelom, ktorý nevzniesol žiadne námietky. Mnohí ľudia v Izraeli sú však podľa AP presvedčení, že tento krok Poľska je pokusom zbaviť sa obviňovania z úlohy, ktorú niektorí Poliaci zohrávali pri vraždení Židov počas druhej svetovej vojny.



V súvislosti s najnovším sporom medzi Izraelom a Poľskom by sa tento týždeň mali v oboch krajinách zísť pracovné skupiny, aby začali o tejto záležitosti diskutovať. Podľa AP však nie je jasné, aký vplyv na zákon môžu tieto diskusie mať.