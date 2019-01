Hlavné politické skupiny EP navrhli, aby bol 9. máj pamätný deň EÚ

Deň Európy - 9. máj - je v rámci euroinštitúcií oslavou mieru a jednoty v Európe, v tento deň si EÚ pripomína výročie historickej Schumanovej deklarácie.

Brusel 29. januára (TASR) - Poslanci z hlavných politických skupín Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Bruseli podporili iniciatívu požiadať Európsku radu, aby vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby vyhlásili 9. máj za pamätný deň Európskej únie.



Iniciatívu podporili politické frakcie európskych ľudovcov (EPP), socialistov a demokratov (S&D), liberálov (ALDE) a poslanci zo skupiny Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA). Stalo sa tak po utorňajšej návšteve predstaviteľov občianskej spoločnosti v sídle EP v Bruseli a po prijatí manifestu, ktorí podpísali europoslanci, členovia akademickej obce a zástupcovia niektorých občianskych združení.



Za iniciatívou "Deň EÚ" stojí španielska proeurópska skupina "Európania", ktorej cieľom je zblížiť občanov Európskej únie s európskymi inštitúciami a hodnotami, na ktorých Únia stojí.



Deň Európy - 9. máj - je v rámci euroinštitúcií oslavou mieru a jednoty v Európe, v tento deň si EÚ pripomína výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Od roku 1985 majú v tento deň všetci pracovníci inštitúcií EÚ pracovné voľno, tento dátum však zvyšku ostatných občanov EÚ nič nehovorí.



"Dnes, keď sa spochybňujú pozitívne výsledky projektu EÚ, je potrebné viac ako kedykoľvek predtým pracovať na vytváraní spoločného priestoru a prepojení. Z rovnakého dôvodu, prečo máme hymnu a vlajku EÚ, my, občania EÚ, potrebujeme náš nadnárodný deň, aby sme oslávili všetko to, čo máme spoločné," uviedol šéf skupiny Európania a hovorca iniciatívy Deň EÚ.



Španielska europoslankyňa Maite Pagazaurtunduová uviedla, že tento návrh zahrnula do svojej správy o vykonávaní ustanovení Zmluvy o občianstve EÚ. O tejto správe budú europoslanci hlasovať na februárovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. Podľa jej slov by zavedenie "nadnárodného európskeho dňa" bolo veľmi silným symbolom.



"Chceme, aby sa 9. máj stal sviatkom pre všetkých Európanov. Je to súčasť vyššieho cieľa. Musíme dostať občanov do centra systému EÚ a navrhovať verejnú politiku, ktorá prihliada na to, že deti dneška budú občania EÚ zajtrajška," uviedla poslankyňa.



