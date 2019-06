Hlavného podozrivého z útokov na Srí Lanke zadržali na Blízkom východe

Podozrivého 29-ročného Srílančana vzali v nešpecifikovanej krajine do väzby a v piatok deportovali do vlasti spolu ďalšími štyrmi hľadanými osobami.

Lyon 14. júna (TASR) - Hlavného podozrivého z veľkonočných útokov na Srí Lanke, ktoré si vyžiadali stovky mŕtvych a zranených, sa podarilo zadržať na Blízkom východe. Oznámil to v piatok medzinárodný policajný úrad Interpol, ktorého vyhlásenie prevzala tlačová agentúra DPA.



Podozrivého 29-ročného Srílančana vzali v nešpecifikovanej krajine do väzby a v piatok deportovali do vlasti spolu ďalšími štyrmi hľadanými osobami. Generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock to označil za "dôležitý krok v prebiehajúcom vyšetrovaní" útokov.



Interpol vyhlásil pátranie po spomínanom mužovi, identifikovanom ako Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, prostredníctvom tzv. červeného upozornenia, a to pre podozrenie z terorizmu a vrážd. Podľa piatkovej správy tlačovej agentúry AFP ho zadržali spolu s ďalšími štyrmi podozrivými v saudskoarabskom meste Džidda.



Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo na Veľkonočnú nedeľu deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. K odpáleniu bômb sa hlási teroristická organizácia Islamský štát, srílanská vláda však pripisuje zodpovednosť za tieto činy miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo. Srílanské bezpečnostné zložky zadržali v tejto súvislosti niekoľko desiatok podozrivých.



Interpol vyslal krátko po útokoch na Srí Lanku tím odborníkov, aby pomáhali miestnym vyšetrovateľom.